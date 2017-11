Nadal: "Es obvio que mi rodilla no está el 100 %"

París, 2 nov (EFE).- El tenista español Rafa Nadal, que este jueves se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de París al doblegar al uruguayo Pablo Cuevas, reconoció tras el partido que su rodilla derecha no está al 100 %, pero comentó que competirá en el Masters de Londres si no sucede nada extraño.

Nadal, quien compareció ante la prensa con gesto contrariado y algo nervioso, fue cuestionado reiteradamente por el estado de la rodilla. "Es obvio que mi rodilla no está el 100 %. Si no, no hubiese pedido al entrenador que me pusiese allí una venda", dijo.

El número uno del mundo contó que el objetivo del vendaje era sujetar la rótula, pero no quiso entrar en más detalles sobre el percance físico, aunque dio a entender que no era baladí.

"Aunque me retirase mañana, no significa que estaría al 100 % en Londres", asumió el tenista, quien insistió en que, si no sucede nada extraño, jugará en menos de dos semanas el Masters de Londres.

Nadal, de 31 años, tendrá como rival este viernes en cuartos al croata Filip Krajinovic, 77 del mundo. "Será un oponente duro. Ha tenido una temporada exitosa y ha gando varios 'challengers' y ahora está jugando bien en ATP, ganando muchos partidos", opinó.