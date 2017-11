Las matriculaciones de turismos subieron en octubre, a pesar de Cataluña

Madrid, 2 nov (EFECOM).- Las matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos en España crecieron en octubre el 13,7 % en comparación con el mismo mes de 2016 (hasta las 94.676 unidades), a pesar de la "inestabilidad" generada por la situación política en Cataluña.

En Cataluña las ventas subieron un 4,6 % en tasa interanual, hasta las 15.505 unidades, gracias a particulares (el 1,1 % más), empresas (6,9 %) y alquiladores (34,9 %).

Las patronales de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de vendedores (Ganvam) han informado hoy también de que en el acumulado enero-septiembre las ventas aumentaron 1.027.818 unidades, el 7,3 % más en tasa interanual.

En su análisis de los datos, el nuevo presidente de Ganvam, Lorenzo Vidal de la Peña, ha destacado que, a pesar del buen tono del mercado en octubre, "conflictos de naturaleza política" como el de Cataluña "generan incertidumbre, lo que afecta de forma negativa a las inversiones y el consumo".

Por ello, ha emplazado a las instituciones a una "solución rápida que garantice un escenario de confianza y estabilidad" para que la economía vuelva a crecer por encima del 2,5 % y para que el mercado catalán, que representa aproximadamente el 20 % del PIB nacional y el 15 % de las matriculaciones, "siga haciendo una contribución positiva que permita mantener la cifra de cierre en 1,2 millones de unidades vendidas".

En esta línea, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, ha subrayado el "buen tono" de las matriculaciones en octubre, "pese a la inestabilidad que han producido los acontecimientos vividos en Cataluña".

Según Morales, hay que esperar que la situación vuelva a la normalidad y que la actividad y los pedidos se recuperen en los concesionarios catalanes "poco a poco", ya que los crecimientos del mercado en general son "insuficientes" para renovar el parque automovilístico.

Por su parte, el director de comunicación de Anfac, Adolfo Randulfe, ha indicado que octubre ha sido "un buen mes", puesto que todos los canales han registrado crecimientos de doble dígito.

No obstante, alerta de que eso no ha sucedido en los diez primeros meses del año, donde sólo el canal de empresa crece a dos dígitos (14,3 %), mientras que el de particulares "no sube ni la mitad de lo que lo hace el mercado en su conjunto (7,3 %) y sigue siendo el de menor incremento de todos".

Por canales, en octubre el de particulares sumó 54.459 unidades (el 11,1 % más), el de empresas, 33.700 (el 19 % más), y el de alquiladoras, 6.517 (el 10 % más).

En el acumulado de los diez primeros meses, el de particulares registró un alza de las matriculaciones del 3,1 %, hasta las 516.569; el de empresas, del 14,3 % (305.334 unidades), y el de alquiladoras, del 8,9 % (205.915).

Por marcas, la que más vehículos matriculó en octubre fue Renault (9.777 unidades), seguida de SEAT (8.593) y Volkswagen (6.810).

Esas tres posiciones se mantienen en la estadística enero-octubre con 80.603, 80.290 y 77.107 unidades, respectivamente.

El modelo más vendido en octubre fue el SEAT León (3.622 unidades), que mantuvo el liderato en los diez primeros meses del año (30.069).

En segunda posición se situó el Renault Megane (3.248 unidades; que es el cuarto modelo más matriculado en lo que va de año (con 24.773) y en tercera otro modelo del fabricante del rombo, el Clio (2.628), que en el acumulado es el octavo (23.465).

El segundo modelo con más matriculaciones hasta octubre fue el Seat Ibiza (30.018).

El pasado mes, las matriculaciones de vehículos de gasolina (el 47,7 % del total) superaron a las de diésel (45,8 %), mientras que las de híbridos y eléctricos subieron hasta el 6,4 %.

Los automóviles más adquiridos en octubre fueron los compactos (21.678 unidades), seguidos de cerca de los utilitarios (20.653 unidades) y los SUV Medios (19.689).