Lobotka: "No esperaba jugar tantos partidos"

Vigo, 2 nov (EFE).- El internacional eslovaco Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta de Vigo, se ha mostrado este jueves contento por los minutos que le está ofreciendo Juan Carlos Unzué en este inicio de temporada.

"Seré honesto, cuando llegué aquí no esperaba jugar tantos partidos, sobre todo al principio de la temporada no esperaba estar ya en el once titular. Trabajo duro todos los días para que el entrenador me dé minutos. Intento dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Veremos si juego en el próximo partido", comentó el futbolista en rueda de prensa.

Lobotka reveló que la plantilla y el cuerpo técnico han analizado la derrota sufrida en Málaga, pero al mismo tiempo subrayó que lo importante es "pasar página" y centrarse en el duelo de este domingo contra el Athletic Club.

"Es un gran equipo. Tiene grandes delanteros y buenos jugadores, pero en LaLiga da igual contra quien juegues. Ya vimos que da igual jugar contra el Atlético o contra el Málaga, todos los partidos son difíciles. Todos los equipos son buenos con el balón y tienen buenos jugadores", manifestó.

Pese a que el Celta ha dejado escapar "muchos puntos" de Balaídos, donde hasta ahora sólo ha ganado al Deportivo Alavés, Lobotka ve a su equipo en el buen camino para engancharse a la zona alta de la clasificación.

"Sabemos que hemos perdido muchos puntos en casa contra Real Sociedad, Getafe o Girona, pero el juego del equipo está siendo bueno. Tenemos que seguir trabajando duro. Si jugamos bien, los resultados cambiarán", concluyó.