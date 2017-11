Jairo Ruiz: "2017 ha sido un año muy bueno"

Madrid, 2 nov (EFE).- Jairo Ruiz, triatleta almeriense y medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río, declaró a EFE que 2017 ha sido "un año muy bueno" en el que ha logrado sendos subcampeonatos del mundo y de Europa, pese a ver condicionada su preparación por una lesión en la rodilla derecha, que actualmente está "perfecta".

Jairo Ruiz ha cerrado un año exitoso en el que no ha parado de recibir reconocimientos por un palmarés que no deja de agrandar. El triatlón lo compagina como puede con sus estudios de INEF en la Universidad Politécnica de Madrid y, como buen embajador de su tierra, ejerce con orgullo por todo el mundo de imagen de Costa de Almería.

P: Se va acabando el año y toca hacer balance de la temporada. ¿Cómo ha sido este 2017?

R: Ha sido un año muy bueno, a pesar de que empezó de la peor manera posible al arrastrar una lesión muy grave de la pasada temporada en la rodilla derecha. Durante todo el invierno no pude correr nada a pie y solo entrené natación y bici. Se alargó todo mucho más de lo que teníamos pensado e incluso cuando empecé a competir, en Yokohama (Japón), me tuve que retirar porque no veía claro el segmento de la carrera. La lesión ha condicionado todo el año.

P: Aun así, ha sido subcampeón de Europa en Kitzbuhel (Austria) y del mundo en Rotterdam (Holanda).

R: No sé muy bien ni cómo, porque ha salido genial y he tenido resultados buenísimos. Mi nivel de entrenamiento este año ha sido muy bajo y mis rivales no es que estuvieran muy flojos, porque la gente con nivel lo ha mantenido. Ha sido una sorpresa para todos los que me rodean y para mí mismo el ver que los resultados han sido tan buenos.

P: ¿Cómo se presenta el 2018?

R: Los objetivos son el campeonato de Europa, que será en Tartu (Estonia), y el del mundo en Gold Coast (Australia) en septiembre, coincidiendo con la gran final de las Series Mundiales elite.

Además quiero hacer la Copa del Mundo de Águilas (Murcia), el campeonato de España de acuatlón, probablemente a mediados de mayo vuelva a Yokohama, participaré en el triatlón de Almería y haré la Serie Mundial en Italia y correré alguna carrera popular en agosto.

Luego no sé si ir al campeonato del mundo de multideporte que será en Dinamarca y hacer el campeonato del mundo de duatlón y acuatlón.

P: ¿Cómo se encuentra de la rodilla derecha?

R: Ahora mismo perfecto. En verano conseguí estar en condiciones para poder entrenar con normalidad, después del campeonato del mundo paré y me fui de vacaciones sin molestias. A la vuelta parece que está todo en orden. Estoy empezando a entrenar poco a poco y con mucha cabeza porque queda mucho hasta mayo, que será la primera prueba importante. Hay que intentar que no vuelva a pasar.

P: ¿Le ha cambiado mucho la medalla de bronce de los Juegos de Río?

R: He tenido muchísimos reconocimientos en todas partes. En mi ciudad, pero también de instituciones. Personalmente me siento que he hecho algo que ha sido importante. Por ejemplo, ahora cada vez que participo en una prueba de la ITU, cuando se hacen las presentaciones, dicen mi resultado más relevante de la temporada y también recuerdan la medalla por megafonía.

P: A nivel de patrocinadores, ¿con qué cuenta para 2018?

R: Creo que voy a contar con los mismos de este año. Además estoy hablando con un par de marcas para ver si tengo alguna ayuda más.

P: ¿Tokio 2020 lo piensa o queda lejos aún?

R: Siempre lo estamos pensando. Después de la experiencia en Río y lo que supuso, Tokio siempre lo tengo en la mente. Evidentemente no influye en mi planteamiento de la temporada como el año previo, pero planifico a largo plazo. El objetivo es acumular entrenamientos pensando en el momento que se abra el periodo de clasificación para los Juegos.

P: ¿Cómo se desenvuelve en las charlas y eventos que está teniendo después de los Juegos?

R: Sobre todo estoy aprendiendo muchas cosas y estoy conociendo mucha gente. Entreno en el CAR y sigo viviendo en Madrid, dónde organizan casi todos los eventos, y eso facilita que me llamen para intervenir. Me ha aportado sin duda el aprender a desenvolverme mejor ante el público.

P: ¿Cuál es su próxima carrera más inminente?

R: El 12 de noviembre participaré en el 'derbi de las aficiones' en el equipo de los atléticos.