Hacer contactos y mostrar novedades, la meta de las empresas en la Web Summit

Lisboa, 2 nov (EFE).- Las empresas que asistirán la semana que viene al congreso de la Web Summit en Lisboa lo tienen claro: el gran objetivo es hacer contactos, mostrar sus novedades y, en el caso de las principiantes, lograr financiación para que los proyectos despeguen.

Así lo han explicado, en declaraciones a Efe, algunas de las compañías asistentes a este gran evento, que se desarrollará del 6 al 9 de noviembre próximos y que espera la asistencia de alrededor de 60.000 personas interesadas en alguno de los múltiples aspectos de la tecnología y su negocio.

La cita se creó en 2010 en Dublín con el objetivo de poner en contacto a empresas emergentes (start up) e inversores, aunque con el paso de los años algunas puedan ya contar su experiencia de éxito y dar consejos.

Es el caso de Intercom, dedicada a poner en contacto a empresarios y sus clientes de una forma "personal", y que este año dará una charla en la Web Summit para explicar precisamente el valor de ese enfoque en la relación con los usuarios, sostiene a Efe el director de ventas europeas de la empresa, Stan Massueras.

"Es un evento muy especial para nosotros. Nuestros fundadores fueron a la primera edición, cuando era un evento pequeño, y han vuelto año tras año", cuenta Massueras.

Desde Intercom, que cuenta ya con 20.000 usuarios y más de 350 empleados en San Francisco, Dublín, Chicago y Londres, se ve la Web Summit como una "experiencia extremadamente valiosa" para hablar de los productos de la compañía, además de hacer contactos interesantes.

"Puedes conocer gente interesante, reunirte con tus socios, conocer el punto de vista de los usuarios...", afirma.

No se trata solo de aumentar capital, uno de grandes reclamos de la Web Summit, sino aprender "cómo desarrollar tu negocio, ver cómo está el ecosistema, qué están haciendo tus competidores, e identificar los retos", según el responsable de ventas europeas de Intercom.

Otros, como la empresa española Typeform, tiene objetivos más concretos, como buscar asociaciones interesantes, apunta a Efe su vicepresidente, David Apple.

"Estamos buscando socios, no hemos hecho muchas conferencias en el pasado, nuestra compañía ha crecido muy deprisa y la Web Summit parece el lugar claro al que ir, es una de las mayores conferencias del mundo", asegura.

Typeform es una herramienta para crear formularios online que se apoya también en esa intención de hacer las cosas "más humanas", y que en agosto de 2014 ya contaba con 100.000 usuarios, un importante avance considerando que nació en 2012.

Apple asegura que acuden al evento de Lisboa con la mente "muy abierta", y tras recibir bastante interés de otras empresas, puesto que "eventualmente todas las compañías utilizan formularios".

La presentación de novedades destaca también en la agenda de AirHelp, una plataforma que reclama en nombre de los usuarios compensaciones a las compañías aéreas por retrasos, cancelaciones y overbooking en sus vuelos.

"Llevamos asistiendo a la Web Summit desde su celebración en Dublín en 2014. Este año hablaremos de crecimiento y un nuevo y excitante producto que llevará la tecnología en el sector turístico al siguiente nivel, ayudando a los pasajeros aéreos a recibir la compensación que se les debe tras el retraso o cancelación de su vuelo", avanza a Efe el CEO de AirHelp, Henrik Zillmer.

AirHelp representa a más de 30 nacionalidades en 10 países diferentes y cuenta con más de 500 empleados, cifras que hacen admitir a Zillmer que "probablemente" ya no sean una start up, lo que no le resta interés a su participación en este congreso.

"La Web Summit se ha convertido en un punto de reunión muy importante para que las start up estén en contacto, aprendan unas de otras y encuentren nuevas maneras de acercarnos al futuro", argumenta el responsable.

Su esperanza, agrega, es que la participación de AirHelp pueda "ayudar" a otros emprendedores "a llevar a sus negocios al siguiente nivel".