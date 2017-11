Darín: No me precio de mi falta de formación actoral; es más, lo lamento

Bilbao, 2 nov (EFE).- El actor y reciente Premio Donostia, Ricardo Darín, ha asegurado hoy en Bilbao que no se precia ni alardea de su falta de formación académica como actor y que, por contra, "lo lamento" porque "muchas veces noto que mi caja de herramientas no está tan poblada como hubiese querido".

Darín se ha expresado de esta manera en la conferencia de prensa en la que ha presentado la obra "Escenas de la vida conyugal", de Ingmar Bergman, que protagoniza, junto a la actriz argentina Andrea Pietra en el Teatro Campos de la capital vizcaína.

Ricardo Darín, que es la primera vez que actúa en un teatro del País Vasco, ofrecerá en Bilbao diez funciones de esta obra, dirigida por la gran actriz argentina Norma Aleandro y con la que lleva desde 2014 representándola en teatros de Argentina, Uruguay, Chile y Perú.

Cuestionado sobre su falta de preparación académica actoral, el reconocido intérprete argentino, hijo de actores y que lleva pisando los escenarios desde los 10 años, ha mantenido que "no me precio de mi falta de formación académica; es más, lo lamento, lo que pasa es que no me ha quedado más remedio que tirar para adelante".

Por contra, ha enfatizado que "la instrucción y el conocimiento académico en un actor son absolutamente necesarias e imprescindibles porque, si hay una vocación, de esa forma se va a pulir mucho mejor".

Tras precisar que "no es amigo" de que los jóvenes sean actores, ha señalado que en su caso lo que ocurrió es que, al ser hijo de actores que tampoco querían que su hijo siguiese su camino, "me cociné en el mundo del espectáculo, pero no me vanaglorio de eso".

"Por eso, para mí, el escenario o un plató de televisión eran como una prolongación del salón de mi casa, no sentía esa distancia", ha dicho.

Sobre la obra de Ingmar Bergman que trae a Bilbao junto a Andrea Pietra tras haberla representado en Madrid y en Barcelona, Ricardo Darín ha opinado que "lo que hace es una crítica a lo que es la estructura matrimonial, no a la relación entre dos personas que se aman".

Andrea Pietra, que se ha incorporado al montaje para su representación en España, donde nunca había actuado, ha agregado que la obra "habla del matrimonio y en eso refleja un montón de cosas que tienen que ver con la convivencia, con el amor, con el día a día y por eso la gente empatiza con los personajes y se ríe de lo que les pasa, porque son asuntos universales y conocidos.

"Pero creo que la obra también revaloriza mucho el amor porque ellos de golpe ese amor no lo pierden, pierden otras muchas cosas pero no el amor", ha concluido.