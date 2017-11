Las agencias de viajes piden ayudar a legalizar los apartamentos turísticos

Valencia, 2 nov (EFECOM).- El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, ha instado hoy a las Administraciones a tomar medidas "accesibles" para legalizar los apartamentos turísticos, un producto que tiene demanda y que representa una ayuda económica para "muchas familias".

Gallego ha expuesto en declaraciones a EFE la necesidad de legalizar este tipo de alojamiento por la demanda existente por parte de un turista que, si no dispone de este tipo de establecimiento, elegirá otro destino.

Por ello las Administraciones deben adoptar medidas para ello pero éstas deben ser "accesibles" para quienes quieren dedicarse a este negocio porque desde el punto de vista social, el alquiler de apartamentos o habitaciones representa una ayuda económica para las familias.

El presidente de la confederación ha pedido a los gobiernos que no creen focos de conflicto donde no los hay, en referencia a la "turismofobia" en Barcelona y Baleares, una cuestión que les preocupa porque no existen razones para llegar a ese tipo de situaciones.

A los políticos que en su día "abrieron la veda de la turismofobia", ha dicho citando a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su equipo, y al consejero de Turismo de Baleares, les ha pedido que se dediquen a que las infraestructuras turísticas estén en buenas condiciones y no creen conflictos donde la convivencia es "perfecta".