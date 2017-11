Acusados de enaltecer al GRAPO dicen que desconocían su actividad terrorista

Madrid, 2 nov (EFE).- Los doce acusados del colectivo "La Insurgencia" por enaltecer a los GRAPO han asegurado hoy en el juicio contra ellos que solo conocían la actividad de lucha obrera de los miembros de la banda y no la terrorista, y que sus canciones expresan simplemente "metáforas" y "pensamientos".

"Leyendo a presos de los GRAPO entendí muchas cosas, como que la lucha de clases no se gana con rosas", "Yo no lleno salas, diciendo que el Rey tiene una bala con el nombre de Lasa y Zabala, terrorismo institucional" o "Estoy de lado, estoy con los parias, quiero ver a Rajoy atado a una vida precaria, con rabia me revelo, con la misma que se hizo volar a Carrero", son algunas de sus letras denunciadas por el fiscal.

Todos ellos han declarado en el juicio por enaltecimiento que ha comenzado en la Audiencia Nacional, justo el día en el que declaraban los miembros del Govern en unas comparecencias que han levantado una gran expectación mediática.

Nada más terminar la primera sesión del juicio, los miembros de "La Insurgencia" y simpatizantes (unos 30 en total) han aprovechado para concentrarse en la acera de la calle Génova, frente a la Audiencia, y corear junto a una pancarta consignas como "Insurgencia, insurrección" o "Libertad de expresión", apoyados por algunos independentistas catalanes.

Los acusados -doce españoles y un moldavo- por enaltecer a los GRAPO y a sus miembros en canciones de "hip-hop" publicadas en Youtube se enfrentan a una petición fiscal de dos años y un día de cárcel para cada uno por enaltecimiento del terrorismo, a una multa de 10 euros diarios durante 16 meses y a la retirada de Internet de los contenidos denunciados. La defensa pide la absolución.