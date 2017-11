Ziganda: "El comodín de error ya lo gastamos y hay que ganar"

Lezama , 1 nov .- José Ángel 'Cuco' Ziganda ha subrayado que tras la derrota en casa frente al Zorya y el empate de hace dos semanas en Suecia, el Athletic Club ya gastó "el comodín del error" en la Liga Europa y que, por ello, está obligado a ganar mañana al Östersund para tener opciones de seguir adelante

"No hace falta esconderse ni repetirlo continuamente. O ganamos o no tendremos opción. Son los números reales y eso, si cabe, al jugador le llega a centrar en el partido de una manera más profunda", ha subrayado el técnico del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa que ha ofrecido en Lezama.

Ziganda, que espera poder contar para este partido con un Mikel Balenziaga que ayer se integró en el grupo tras superar un esguince de tobillo que sufrió precisamente en Suecia, ha comentado que espera un partido "abierto y de ida y vuelta" ante un rival que "no especula".

"Al Östersund nunca le he visto jugar replegado y no creo que lo hagan mañana. Ataca con muchos jugadores y juegan muy alegre. Por nuestra parte espero que demos una versión buena, como la del sábado, e intentando atacar", ha señalado.

Ziganda, asimismo, ha subrayado la dificultad de este tipo de partidos europeos ante rivales que "igual no tienen el pedrigí de otros", pero que tienen "un ritmo y una exigencia muy altas".

"Al margen de que sabemos que allí el partido que hicimos no fue nada bueno en Europa cuesta sacar resultados porque, además de que los rivales están muy motivados, son muy buenos. Es evidente que si queremos pasar tenemos que mejorar. La ecuación es sencilla", ha dicho.

Sin embargo, el navarro no ha querido escudarse en esos problemas que plantean habitualmente los encuentros europeos.

"No estamos para decir que es difícil y que son rivales fuertes. Esa no es nuestra labor. Todos lo sabemos, aunque nos cuesta reconocerlo o verlo. Nuestra misión es hacer un partido como contra Barcelona o Sevilla y a partir de ahí se tiene que dar el resultado. Y si no se da, no se da", ha apostillado.

Por último, cuestionado sobre el respaldo institucional ofrecido ayer por el presidente Josu Urrutia, el técnico ha subrayado que siente una confianza "total, del cien por cien" por parte de Urrutia y de su junta directiva.