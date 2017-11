Ramón Cabrero, el amigo de Luis Aragonés

Madrid, 1 nov (EFE).- El español Ramón Cabrero, fallecido este miércoles en Buenos Aires a los 69 años, fue, durante su militancia en el Atlético de Madrid, el 'eterno suplente' de Luis Aragonés, con quien entabló una amistad que duró toda la vida.

Aragonés coincidió con Ramón Cabrero en el Atlético a principios de la década de los 70 del siglo pasado, y ambos formaron parte de la plantilla que jugó y perdió la final de la Copa de Europa ante el Bayern Múnich, en Bruselas el 15 de mayo de 1974.

Cabrero nació en Santander el 11 de noviembre de 1947, pero su familia se afincó poco después en Argentina, donde comenzó a jugar al fútbol en el Lanús, Newell's Old Boys, San Martín de Mendoza e Independiente, antes de fichar por el Atlético en 1971, con el que vivió una época dorada, a pesar de que Luis le cerraba el paso a la titularidad.

Luis, fallecido en Madrid el 1 de febrero de 2014, recordaba a EFE, en 2007, en su etapa como seleccionador español, la amistad forjada con Cabrero, que había sido recientemente campeón del torneo Apertura de Argentina como entrenador del Lanús, y era el primer técnico en conseguirlo.

"Me alegró mucho la victoria de Cabrero en Lanús", manifestó entonces a EFE Aragonés, después de una multitudinaria conferencia de prensa en la que explicó los motivos de la no convocatoria del madridista Raúl González para la Eurocopa de 2008, un torneo que ganó España, bajo la dirección de Luis, inaugurando un camino de éxitos sin precedentes, que se completaría posteriormente con el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Luis añadió, en ese momento, que Cabrero era "muy amigo" suyo, aunque "el tiempo y la distancia" les había separado; y, por tanto, mantenía poco contacto con su excompañero en el Atlético. "La consecución de un título en Argentina es algo muy complicado y más en un equipo como el que dirige. Me alegro mucho por él, porque es un gran amigo mío, una gran persona", comentaba Aragonés.

El entrenador español aludió a la simpatía como principal cualidad de Cabrero y rememoró como Cabrero llegaba a los entrenamientos entonando la estrofa de la zarzuela "la del Manojo de Rosas" que reza: "Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo", en referencia a su continuada suplencia con los rojiblancos.

Ramón Cabrero fue, con 19 años, el volante derecho del Lanús y con 24 años fue traspasado al Atlético Madrid. En el Atlético coincidió, entre otros, con Luis Aragonés, Adelardo Rodríguez, Rubén "Ratón" Ayala, Ramón "Cacho" Heredia, Rubén "Panadero" Díaz, Iselín Santos Ovejero, Javier Irureta, Ignacio Salcedo, Miguel Reina, Jose Eulogio Gárate y un largo etcétera de ilustres colchoneros.

"Yo estuve varios años como jugador del Atlético de Madrid y casi no jugué, porque me tocó ser suplente de Luis. Yo venía de ser titular en Newell's y en el Atlético me encontré con esa situación particular, porque el Atlético era Premium en esa época, pero me dejó una enseñanza para toda la vida, que trato de transmitírsela a los chicos", manifestaba Cabrero al diario argentino Gráfico en 2013, recordando su etapa en el Atlético.

"Yo jugué muy poco ahí, porque el otro era mejor que yo; pero así y todo nunca regalé nada, me entrené como el mejor, me cuidé como el mejor, y lo tuve que aceptar. Es una edad muy difícil la del jugador de fútbol cuando es joven y muchas veces toma la decisión equivocada de irse. La mayoría dice: 'No jugué, porque el técnico no me ponía'; nunca dicen: 'No jugué porque el otro era mejor' o 'porque fui un boludo y no me entrené como correspondía', añadía entonces el amigo de Luis, fallecido este miércoles, dejando un recuerdo imborrable en la entidad rojiblanca.