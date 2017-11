Principal patrocinador del "brexit" niega que el dinero procediera de Rusia

Londres, 1 nov (EFE).- El empresario británico Arron Banks, presidente y principal donante de la campaña favorable al "brexit" Leave.EU en el referéndum de 2016, negó hoy que el dinero aportado procediera de Rusia, al inicio de una investigación sobre cómo se financió.

La Comisión Electoral del Reino Unido ha anunciado que examinará si Banks, que aportó unos 8,3 millones de libras (9,5 millones de euros) en préstamos preferenciales y donativos a la causa del "brexit", vulneró la normativa de financiación de campañas electorales.

La Comisión investigará si fue "la verdadera fuente" de tres préstamos por valor de 6 millones de libras (6,8 millones de euros) facilitados a Leave.EU (Salir de la UE) y si la entidad Better for the country (Mejor para el país), de la que figura como director, actuó "como agente" al donar otros 2,3 millones (2,6 millones de euros) a grupos partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El organismo de supervisión electoral subrayó que es "del interés público" averiguar "si hubo o no donativos no permitidos a los que hicieron campaña en el referéndum y si se han cometido otros delitos".

Esta pesquisa se inicia después de que el diputado laborista Ben Bradshaw pidiera que se investigue el posible "dinero oscuro" en la campaña del "brexit", ante la preocupación "por la interferencia extranjera, y particularmente de Rusia, en las democracias occidentales".

Tras el anuncio de la Comisión Electoral, Banks negó cualquier injerencia externa en el referéndum británico.

"La campaña Leave.EU fue financiada por mí, Peter Hargreaves y los ciudadanos", dijo en un comunicado emitido por Leave.UE.

"Las alegaciones de (el periódico) 'The Guardian' de que el 'brexit' fue financiado por los rusos, propagadas por Ben Bradshaw, son una completa tontería", sostuvo.

"Mi único contacto con 'los rusos' fue un almuerzo de seis horas con mucha bebida con un embajador, en el que dejamos seco el lugar (tienen un excelente vodka y brandy)", afirmó.

Banks cuestionó además la legitimidad de la Comisión Electoral, a la que consideró parcial, y pidió que se abra una investigación judicial sobre financiación supervisada por el Parlamento británico.