Partidos de Capriles y López piden una oposición coherente para lograr cambio

Caracas, 1 nov (EFE).- Los partidos venezolanos Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), de Henrique Capriles y Leopoldo López, respectivamente, pidieron hoy que se conforme una oposición "coherente" para aglutinar a los críticos con el Gobierno y lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

Los dirigentes de PJ y VP hicieron esta reivindicación en un acto en el estado Zulia del que fue protagonista el gobernador electo de esta región del occidente del país, Juan Pablo Guanipa, que ha sido despojado de su cargo tras negarse a juramentarse ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente como le exigía Maduro.

"Juan Pablo Guanipa reconcilió a una clase política que dice (...) esta lucha no es por un cargo, es por cambiar a Venezuela y hagan lo que hagan no nos vamos a arrodillar porque no nos vamos a someter a una dictadura hambreadora del pueblo", dijo el coordinador de VP, Freddy Guevara, que calificó a Guanipa de "héroe nacional".

La decisión de Guanipa (de PJ) de mantener el compromiso de la oposición y no juramentarse ante la Constituyente contrasta con la que tomaron los otros cuatro gobernadores electos de la oposición, todos ellos del partido Acción Democrática (AD), que aceptaron subordinarse a ese suprapoder y sí han podido asumir sus cargos.

Por otra parte, la subordinación de los cuatro gobernadores procedentes de AD ante la Constituyente ha provocado una profunda fractura en la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que Capriles asegura que abandonará si no se expulsa a AD.

Todos los oradores en el acto -celebrado en un auditorio repleto de la capital del Zulia, Maracaibo- han insistido en que la tarea prioritaria de la oposición debe ser lograr un cambio en el CNE que reforme el sistema electoral vigente y permita concurrir con garantías a las elecciones presidenciales previstas para diciembre de 2018.