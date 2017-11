París se convierte durante una semana en la capital europea del videojuego

París, 1 nov (EFE).- La octava edición de la París Games Week, la cita de referencia europea de videojuegos, abrió hoy sus puertas y albergará, entre otros eventos, las finales de torneos internacionales como "Counter Strike" o "League of Legends", en un espacio de 80.000 metros cuadrados y 182 expositores.

La París Games Week (PGW) se ha convertido en una fecha ineludible para todos los entusiastas de los videojuegos y hará de la capital francesa el centro del planeta de los juegos electrónicos durante una semana.

En este espacio el aficionado a los videojuegos puede descubrir y probar todas las novedades de fin de año e incluso los lanzamientos previstos para 2018 en hardware, software o accesorios.

Desde su creación en 2010, la PGW ha seguido aumentando su poder de convocatoria y en 2016 congregó a 310.000 personas.

La feria ha acondicionado una sala dedicada por completo a los eSports (deportes electrónicos) y albergará, entre otros eventos, las finales de torneos internacionales como "Counter Strike" o "League of Legends", lo que demuestra que la competición en deportes electrónicos es una tendencia en aumento en seguidores, año tras año, y con un éxito de audiencias que pronto alcanzará a los espectáculos deportivos tradicionales.

La organización de la feria ha desplegado este año por primera vez un espacio destinado a la música y las bandas sonoras de los videojuegos, aspecto fundamental de cada aventura sin la cual el nivel de inmersión no sería tan profundo.

El concierto sinfónico de la PGW es una experiencia diferente en la que los jugadores tendrán el placer de sumergirse en sus recuerdos del juego al ritmo de las bandas sonoras, pero también será una oportunidad para que nuevas audiencias descubran el otro lado del videojuego y se abran a toda la riqueza de su creación.

La presidenta de SELL -organizadora de la PGW-, Julie Chalmette, explicó en un comunicado que "queríamos dar un color particular a esta edición y proponer una nueva experiencia a nuestros visitantes para valorar todas las riquezas del videojuego, especialmente a través de la música, un arte que tiene su lugar en la creación de un videojuego, con nuestro concierto Paris Games Week Symphonic".

2017 está siendo un año importante para la industria de los videojuegos, con una facturación de 1.290 millones de euros (unos 1.500 millones de dólares) y un aumento del 14 % en los primeros seis meses, que a finales del año se incrementará por la temporada navideña.

Todas las plataformas, consolas, juegos de PC y teléfono móvil participan en esta dinámica. Animados por un mercado en auge, los distribuidores redoblan su inventiva para proporcionar videojuegos AAA (superproducciones), juegos independientes, realidad virtual, realidad aumentada y juegos móviles.

Pero PGW 2017 pretende ser un reflejo de la industria del videojuego en todas sus formas y ha traído a los jugadores las noticias de fin de año y numerosos estrenos de 2018.

Para los visitantes en busca de acción y aventura, la elección es grande e incluye Call of Duty: WW2 (Activision), Dragon Ball Z Fighter (Namco Bandai Entertainment), Wolfenstein II: The New Collosus (Bethesda Softworks), Monster Hunter Mundial (Capcom), Space Hulk: Deathwing-Enhanced Edition (Focus Home Interactive), Detroit: Become Human (Sony Interactive Entertainment Europa) y Monster of the Deep: Final Fantasy XV VR -Realidad Virtual- (Square Enix).

Los amantes del deporte no se quedarán fuera pues NBA 2K (Take-Two Interactive), CMR 7 (Bigben Interactive), FIFA 18 (Electronic Arts) y Forza Motorsport 7 (Turn 10 Studios) se podrán probar en la feria.

También los niños y las familias tienen mucho donde elegir en la Paris Games Week Junior, un espacio dedicado a los más pequeños, en el que, entre otras novedades, se podrá probar YO-KAI WATCH 2 (Nintendo) y Just Dance 18 (Ubisoft).