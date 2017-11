Nacho: "No se nos puede echar en cara la actitud"

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, defendió la actitud de todos los jugadores en la dura derrota en Wembley ante el Tottenham (3-1), y aseguró que pese a sentirse "cabreado", nadie les "puede echar en cara la actitud".

"Esto es fútbol y se arregla con trabajo. El Tottenham ha demostrado que es un equipazo. Hay que levantar la cabeza, no hay nada perdido, somos el Real Madrid y con trabajo podemos reaccionar", aseguró Nacho en Bein nada más acabar el partido.

"Actitud no es, el otro día (en Girona) puede ser que nos relajásemos un poquito, pero hoy no se puede echar en cara al equipo. La actitud de todos ha sido muy buena, el resultado no", añadió.

Para Nacho el premio que fue recogiendo el Tottenham en el partido fue excesivo. "Se ha complicado el partido porque sin merecerlo ellos han estado muy efectivos arriba y cuando mejor estábamos nos han metido el segundo gol. Su segunda parte ha sido solo de control. Estamos cabreados, el resultado ha sido muy malo".

Zinedine Zidane realizó una variación táctica en unos minutos del segundo acto buscando la reacción, metiendo a Casemiro entre los centrales. Lo defendió Nacho. "Con defensa de tres estábamos más expuestos pero el segundo gol nos ha hecho mucho daño, estábamos atacando, teniendo ocasiones y nos ha afectado. El cambio de sistema nos dejaba más expuestos pero nos daba más ocasiones".