Luisinho: "El Atlético es fuerte incluso no estando en su mejor versión"

A Coruña, 1 nov (EFE).- El portugués Luis Carlos Correia, 'Luisinho', lateral izquierdo del Deportivo, ha advertido de que el Atlético de Madrid, al que se enfrentará el sábado en el estadio de Riazor y que solo ha ganado uno de los ocho últimos partidos, es un equipo "fuerte incluso no estando en su mejor versión".

"Sabemos que el Atlético es un equipo fuerte incluso no estando en su mejor versión. Siempre va a ser un rival difícil, es un partido complicado para nosotros", comentó en rueda de prensa.

El defensa blanquiazul indicó que el conjunto rojiblanco "del medio para arriba tiene jugadores que pueden desequilibrar el partido en cualquier momento".

"Hay que estar concentrados del primer al último minuto ante un rival bastante intenso. Tenemos que igualarle en intensidad. Solo así podemos conseguir algo positivo", expuso Luisinho, quien aseguró que "en casa y con la afición" de su lado, el equipo gallego tiene que "mandar en el partido".

El lateral también hizo hincapié en el efecto revitalizador que tuvo la victoria (1-3) ante la UD Las Palmas el pasado lunes en el Estadio de Gran Canaria.

"Las victorias te dan siempre confianza. Esta era muy importante para nosotros, en un campo difícil. Sabíamos cómo el rival jugaba, lo intentamos de todas las maneras y creo que fue más que justa la victoria", declaró.

Luisinho, que es el jugador de la plantilla que más tiempo lleva en el Deportivo, admitió que el conjunto coruñés ha sido "un equipo muy inconstante en los últimos años".

"Ganamos un partido, perdemos otro, no damos esa continuidad que nosotros también necesitamos y es normal que la gente dude. Con trabajo, siendo solidarios, estando unidos, solo así conseguiremos cosas. En Las Palmas y otros partidos fuimos solidarios y los puntos están ahí, pero tenemos que ser más constantes", sostuvo.

Respecto a los goles en contra y la fragilidad defensiva del Deportivo, el lateral luso afirmó que es una cuestión que afecta a todo el equipo.

"Si creéis que la defensa es la única culpable, no estoy de acuerdo. Un equipo como el Deportivo tiene que ser consciente de una vez por todas que tienen que atacar once y defender once. No tenemos ningún cristiano Ronaldo ni Messi para desequilibrar el partido", arguyó.

"Muchas veces defendemos con cuatro o cinco jugadores y eso no lo podemos permitir. Ahora, también es verdad que encajamos goles muy pronto y eso hay que cambiarlo todos", agregó.

En este sentido, aseguró que el Deportivo tiene que ser consciente de sus "fragilidades" y añadió que si solo piensa "en atacar" va a "tener una temporada muy intranquila y a pelear por no bajar".

"Nosotros no queremos eso y creemos que tenemos calidad para estar más arriba, pero cada uno se tiene que meter en la cabeza que hay que hacer un sacrificio muy grande", comentó el lateral, que también salió en defensa de los porteros del equipo, que están recibiendo críticas.

"Todos los porteros que juegan tienen nuestra confianza, tanto de compañeros como del entrenador. Se habla de la portería, pero para mí no es el tema. Ganamos y perdemos todos, tenemos que cambiar todo el equipo, no nos podemos dar el gusto de encajar tantos goles. Hay que dejar a los porteros tranquilos", sentenció.