Laso: "El Khimki es, atléticamente, uno de los mejores de la Euroliga"

Madrid, 1 nov (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, puso el acento en la "recuperación de jugadores" y de cara al partido contra el Khimki ruso destacó la "capacidad anotadora de Shved" y que "atléticamente es uno de los mejores equipos de la Euroliga".

"Vamos a ver di podemos recuperar jugadores, porque no ha sido una semana muy tranquila, Facu (Campazzo) andaba con un problema en el pie y no ha podido entrenar hasta hoy; Luca (Doncic) ha estado con un proceso medio gripal con problemas intestinales y no ha entrenado hasta hoy", dijo Laso.

"Hoy es el primer día que (Anthony) Randolph hace trabajo con el equipo. Llevamos mucha carga en algunos jugadores pero debemos mantener la línea de trabajo. La gente se ha ido adaptando a nuevas posiciones y lo han hecho bien, pero esto no para", siguió el entrenador.

De momento y pese a los problemas de lesiones el Madrid está al copo de victorias.

"No considero que estemos tan bien, hemos conseguido buenos resultados y la sensación del equipo es buena, pero creo que nos falta mucha mejora, debemos recuperar lesionados, pero no me veo tan bien. Cuando ganas lo normal es que te digan que todo está fenómeno, pero no opino así. Hemos hecho cosas bien, pero quedan cosas con mejorar", observó el entrenador.

Del Khimki destaca Alexey Shved y...

"Por supuesto Shved destaca por su capacidad anotadora, esto es algo que todo el mundo sabe. Genera muchas situaciones de ataque, pero el Khimki es un equipo con muchísimo físico, muy versátil en las posiciones de 3-4-5, con Markovic (Stefan) que domina mucho el ritmo de partido. Tengo la sensación de que, probablemente, es uno de los equipos atléticamente mejores de la Euroliga. Debemos estar preparados para esto", indicó.

La recuperación de Randolph está siendo rápida y hasta podría jugar este jueves contra el Khimki.

"Es el primer día que ha entrenado. Si le preguntas a él te dirá que jugará. Vamos a ver al final del entreno y mañana cómo se encuentra, pero al verdad es que la recuperación ha ido bastante bien, pero al final es un hombro tocado y no queremos correr ningún riesgo, pero es como con los esguinces de tobillo, es un poco de sensaciones personales", informó.

Con Randolph ya en el equipo y Dino Radoncic y Jonas Maciulis con sus buenas actuaciones en el poste bajo, fichar no parece tan importante a corto plazo.

"Todos hablan bien de ellos, pero yo sabía lo que podía esperar de su actuación. Me gustaría tener a todos. Debemos pensar en lo mejor para el equipo y esto es muy largo", comentó.

Las ventanas FIBA también salieron a colación.

"Nadie me ha dicho nada. Yo tengo partido. No me interesa mucho esta historia. ¿Habéis hablado con Marc Gasol? ¿Sabéis si va a venir él? ¿Le han convocado?. Si Marc Gasol no va a venir no tengo más que decir", subrayó.

Usman Garuba estuvo a punto de debutar el sábado pasado en Burgos. Él y Melwin Pantzar entrenaron este miércoles con el equipo.

"Siempre miro la cantera, y Alberto (Angulo) además de ser el director de cantera es amigo mío y hablamos todos los días. Seguimos la evolución de los jugadores desde que entran en el club", apuntó.

Doncic sigue asombrando a todos.

"Luka es un jugador que tiene muchas cosas para mejorar, siendo tan joven como es lo que no me gustaría es que pensara que ya lo tiene todo hecho. Ser el mejor de la Euroliga del mes de octubre significa que lo ha hecho bien, nadie lo duda, pero me gusta de él su propia autoexigencia, siempre intenta mejorar diferentes situaciones en los partidos y le queda mucho margen de mejora", declaró.

"No me sorprenden sus números. Me sorprendió más su inicio de temporada el año pasado en que puso el listón muy alto desde el principio y llegó al final un poco cansado y le pesó un poco la temporada, algo hasta normal en un chaval de 18 años", finalizó Pablo Laso.