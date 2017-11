Dorca: "Intentamos seguir una línea de tranquilidad y estamos con fuerzas"

Alcorcón , 1 nov .- Albert Dorca, centrocampista del Alcorcón, declaró que ha sido "difícil de gestionar" las cinco jornadas que han pasado perdiendo hasta que cortaron la racha hace dos partidos, pero declaró que intentan "seguir una línea de tranquilidad" y se encuentran "con fuerzas".

El Alcorcón venció la última jornada al Oviedo y encadenó dos triunfos consecutivos después de ganar también la pasada semana al Nàstic en Tarragona y frenar una racha de cinco derrotas.

"Después de mucho tiempo sin ganar, el equipo estuvo tranquilo, confió en lo que hacía y estas dos últimas victorias nos refuerzan. Intentamos seguir una línea de tranquilidad y estamos con fuerzas", dijo Dorca.

"Muchas veces, cuando entran los nervios, no es bueno, y aquí no ha pasado. Hemos estado cinco jornadas perdiendo y eso es difícil de gestionar, pero yo he visto al equipo con las mismas ganas. Todo el mundo tenia muchas ganas de hacerlo bien y lo que queremos es que el trabajo se vea en el campo. El equipo confió en sus posibilidades y salió bien", declaró el jugador gerundense, en una entrevista difundida por el club.

El próximo partido del Alcorcón será en el estadio de Los Pajaritos frente al Numancia.

"Hay que saber que saldrán muy fuertes en casa. Llevan muy bien campeonato y tenemos que contrarrestarlos para que no se sientan cómodos y podamos llevar el peso del partido. Los Pajaritos es un campo muy complicado y ahora hay que aprovechar que estamos en buen momento", señaló.

Dorca, que cumple su primera temporada en el Alcorcón, dijo estar muy a gusto" en el conjunto alfarero.

"Eso se refleja en el campo porque juegue quién juegue rinde y somos una piña. Yo doy el cien por cien, estoy contento de poder aportar y de poder jugar. Me gusta que el equipo gane y dé buenas sensaciones", finalizó.