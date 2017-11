Álvaro: "Es un partido clave para definir nuestras posibilidades"

Praga, 1 nov (EFE).- El defensa del Villarreal Álvaro González indicó en rueda de prensa que en el encuentro de Liga Europa que disputarán este jueves en Praga ante el Slavia es clave para definir las opciones de pasar a la siguiente ronda.

"Es un partido clave para definir nuestras posibilidades. Ya sufrimos el año pasado y somos conscientes de las dificultades que supone ganar un partido en Europa. No nos pasa por la cabeza otra cuestión que no sea ganar el partido ante el Slavia. Nos jugamos mucho y vamos salir a tope para superar esta fase", dijo.

El futbolista destacó el potencial físico del conjunto checo que fue capaz de arrancar un empate en Vila-real en la pasada jornada del grupo.

"Esperamos un partido duro como ya sucedió en La Cerámica. El Slavia es un rival con mucho potencial físico y que nos puede hacer daño. Tenemos en mente los errores que cometimos en la ida lo que nos puede ayudar para ganar en Praga", indicó.

El defensa recalcó que han de tratar de trasladar a la competición europea "la línea que" llevan "en la Liga" y subrayó que han trabajado para contrarrestar el juego de los checos.

"Ellos tienen gente fuerte y alta; e intentan sacar partido de los centros laterales y las jugadas a balón parado. Estamos mejorando mucho tanto en las acciones dinámicas con el balón en juego como en las faltas laterales o saques de esquina. Estamos preparado para contrarrestarlas y también para emplear nuestras armas", explicó.

Sobre la climatología, el zaguero apuntó que "hace más frío que en España y que no hayamos disputado partidos con esta temperatura no debe ser una excusa, porque cuando entras en calor ya no te das cuenta de eso. Es igual para los dos".