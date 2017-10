Zapater tiene claro que su objetivo es devolver al Zaragoza a Primera

Zaragoza, 31 oct (EFE).- Alberto Zapater (Ejea de los Caballeros, 1985) ha sabido sobreponerse a la emoción que le embargaba tras firmar su ampliación de contrato con el Real Zaragoza hasta junio de 2023 y ha dejado claro que el objetivo con el que sueña es el de conseguir devolver a su equipo a Primera División.

"Soy muy cabezón y ahora se me ha metido una cosa en la cabeza y es devolver a este club a Primera División", ha afirmado el capitán zaragocista nada más rubricar junto al presidente Cristian Lapetra el contrato.

Lo hizo junto a toda su familia y recordó: "Falta mi padre, que falleció aquí al lado pero sé que estará orgulloso de mí".

Zapater lleva profundamente marcada su pasión zaragocista, un club al que ha recordado llegó con 11 años procedente de Ejea de los Caballeros para vivir en casa de sus tíos, y a pesar de ser el gran jefe ha asegurado que este contrato "no cambia nada",

"Tras dos días de descanso quiero volver y ser el mejor entrenando y ganarme el llevar esta camiseta".

Tras la renovación, el contrato lo ha calificado como "el más bonito" de mi vida, "pero no hubiera hecho falta ni firmarlo".

"Sé lo que represento para la afición. Tengo la misma ilusión que cuando volví hace dos años y espero volver a ver a este club en Primera", ha afirmado.

Para Zapater los números no interesan porque "lo único" en lo que piensa es en el próximo partido, a la vez que ha reconocido lo mal que lo pasa con las derrotas: "nos hacen sufrir a todos y desgastan" pero "de ilusión también se vive y es la que te lleva a lo físico".

"Hago esto porque me apetece y quiero. Intento ser fiel a mis ideas y a lo que me hace feliz. Soy positivo, tengo ilusión y si no, no estaría aquí", ha subrayado.

"Siempre he tenido claro el sueño que tenía y he hecho todo lo posible por conseguirlo", ha argumentado.