Xavi Pascual: "Palmarsson no jugará mañana; hay que integrarlo poco a poco"

Barcelona, 31 oct (EFE).- El entrenador barcelonista Xavi Pascual ha confirmado que el nuevo fichaje del equipo, el islandés Aron Palmarsson, no jugará mañana ante el Cangas porque no cree que "esté aún en condiciones de participar en el juego del equipo".

"Ya veremos qué nos aportará. Es un jugador extraordinario, pero hasta ahora no lo hemos tenido y el equipo está respondiendo bien y tendremos que darle tiempo porque no es fácil jugar dentro de este equipo", ha comentado.

Sin embargo, el técnico azulgrana no ha descartado que no juegue el sábado. "En estos momentos no lo veo preparado para que juegue mañana y tengo que tomar una decisión y lo que hay que hacer es ir introduciéndolo cuando esté bien", ha asegurado.

"Creo que eso es normal y hay que darle tiempo. Yo tengo en mente ponerlo en la convocatoria el sábado, pero eso no quiere decir que juegue. Lleva cuatro meses sin jugar, acaba de hacer el primer entrenamiento con el resto de plantilla, y no con toda", ha recalcado.

Xavi Pascual ha hablado sobre el central Lasse Andersson, que recayó de su lesión y debió pasar por el quirófano de nuevo, y al respecto ha comentado que su recaída le ha hecho mucho daño al equipo "por lo que representa para el equipo y después de lo que ha trabajado para estar a punto".

"Ahora empieza una nueva fase en su recuperación. Lo más importante es que vuelta a sentirse jugador", ha insistido el entrenador del Barça.

Xavi Pascual también ha hablado sobre el proyecto de una futura Liga de Campeones, un sistema de liguilla de doce equipos prevista para 2020.

"Lo he oído y todo lo que quiere hacerse para mejorar la competición es positivo, pero hemos de ser conscientes de cómo vamos a cuadrar los calendarios de competición, buscando una fórmula que permitiese a todos los equipos luchar en igualdad de condiciones. Los jugadores no son máquinas y yo quiero que cuando se juegue, lo hagan los mejores", ha opinado.

En cuanto al partido de mañana ante el Cangas, el técnico azulgrana ha asegurado que estos partidos tras los encuentros de selecciones son "muy peligrosos".

"Ayer no pudimos entrenar, muchos jugadores estaban jugando el domingo por la noche y han tenido que hacer un viaje largo. Otros llegan con golpes y hasta es difícil hacer la convocatoria, pero estoy seguro que el equipo dará la cara", ha dicho.

Pascual ha recordado que el Cangas es "un equipo que ha cambiado bastante" respecto al año pasado. "Tiene mucho mérito lo que hacen y es un equipo al que le tengo mucho cariño (jugó en él). Tienen un alto grado de implicación y como equipo han formado una buena primera línea", ha indicado.