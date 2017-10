Urrutia sobre Kepa: "Soy optimista y positivo"

Bilbao, 31 oct (EFE).- El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, han asegurado este martes en Bilbao que es "optimista y positivo" sobre la renovación de Kepa Arrizabalaga, si bien tiene claro que, como el meta termina contrato a final de temporada, se tiene que "tomar una decisión en breve" respecto.

"Todo tiene un principio y un final y tenemos que tomar la decisión en breve, pero todavía estamos en el partido y soy optimista y positivo", ha dicho el máximo dirigente del Athletic en la habitual rueda de prensa convocada regularmente a lo largo de la temporada para tratar la actualidad del club.

Acompañado de buena parte de su Junta Directiva, el exinternacional Genar Andrinua incluido, el director General, Jon Berasategi, y Carlos Gurpegui, que ahora cumple labores de embajador del club, Urrutia ha apuntado en el Palacio de Ibaigane que en las negociaciones todavía no hay posturas definitivas, sino que "a todo el mundo le queda algún movimiento por hacer".

"Siempre que hay una negociación a todo el mundo le queda algún movimiento por hacer, siempre se puede hacer algo mas. Aunque, sin entrar al detalle, hay muchas cosas que se han contado que no son ciertas, que no son rigurosas. Pesamos en positivo y estamos trabajando para que Kepa se quede con nosotros", ha resumido la posición del club en un asunto que, de momento, "no tiene fecha de caducidad".

Cuando se le ha preguntado si el portero de Ondarroa le ha hecho llegar su intención de seguir en el Athletic, ha dicho que eso se le "tendrá que preguntar a Kepa", pero que cree que, "si hay una negociación no es para perder el tiempo". "Entiendo que es porque quiere quedarse", ha añadido, considerando también que "toda persona que quiere renovar tiene que poner de su parte".

El excapitán rojiblanco, en todo caso, prefiere centrarse en "el colectivo" y ha enmarcado el asunto de la renovación de Kepa dentro los muchos que a los que tiene hacer frente el club en "el día a día" y entre los que ha citado una posible conversación con Iñaki Williams, con contrato hasta 2021 y una cláusula de 50 millones de euros. "Con Iñaki tendremos que sentarnos también. No podemos dormirnos y nos parece un jugador que está creciendo mucho y tiene mucho potencial", ha dicho.

Ya sobre la situación deportiva por la que pasa el primer equipo, comprometida en todas las competiciones, Urrutia ha recordado que en los "siete años" que lleva como presidente", ya ha "vivido cuatro situaciones de este tipo y el equipo ha remontado". Y que, al final, labor de los técnicos que dirigían el equipo, "Marcelo (Bielsa) y Ernesto (Valverde), fue considerada positiva".

Sí apuntó, en un mensaje al entorno, que "a todos nos gusta que en ciertos momentos en los que no salen las cosas nos apoyen y nos ayuden". "Mi apoyo a (José Ángel) Cuco Ziganda está claro, como cuando confiamos en Ernesto y Marcelo en situaciones parecidas", ha añadido al respecto.

Urrutia se ha referido también a la situación de una escuela del Athletic en la localidad alavesa de Oyón, muy cercana a La Rioja, y en la que ha decidido trabajar en el futuro solo con jugadores que puedan jugar en el Athletic, que son los nacidos en el País Vasco o formados en la cantera vasca, prescindiendo del resto.

"Lo que era algo natural se ha convertido en algo más artificial. Tenemos que proteger lo que a los socios del Athletic tanto les preocupa y cuidarlo. Hemos puesto especial atención en los jugadores que potencialmente pueden jugar en el Athletic. El Athletic no tiene que pedir perdón por hacer las cosas como quiere. Por ello se nos ve como algo admirable", ha dicho.