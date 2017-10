Ünal: "Cuando conocí la oferta del Levante pensé que era una broma"

Valencia, 31 oct (EFE).- El delantero Enes Ünal aseguró este martes durante la rueda de prensa de presentación como nuevo futbolista del Levante que cuando le trasladaron la oferta del club pensó que era una broma porque no se imaginaba que podía cambiar de equipo en octubre y aseguró que está listo para debutar el domingo ante el Girona.

El Levante anunció este pasado lunes que había alcanzado un acuerdo con el Villarreal para la cesión del futbolista turco hasta el mes de junio de 2018, aunque el club castellonense podría recuperar al jugador a partir del 1 de enero.

"Cuando me enteré de la oferta pensaba que era una broma porque era una situación que no había escuchado antes, no sabía que el mercado estaba abierto, pero luego decidí salir al Levante porque puedo mejorar, marcar goles y jugar", dijo.

El atacante turco aseguró que está listo para debutar este domingo en casa ante el Girona. "He jugado en el Villarreal y quiero adaptarme lo antes posible, estoy preparado para jugar el domingo y creo que estoy listo para empezar a jugar con el equipo y conocer al resto del equipo", agregó.

Ünal explicó que el hecho de no hablar castellano le dificulta la adaptación a España, pero subrayó que el estilo de juego del Levante se adapta más al suyo que el que practicaba en el Villarreal.

"Me encanta estar en España, no es fácil cambiar a un país, es complicado porque sólo hablo inglés, pero no hablo castellano aunque estoy aprendiendo. Todo es diferente pero el juego es mejor que en Holanda, intentaré adaptarme y ese es mi objetivo. En el Villarreal jugaba con dos delanteros, pero estoy acostumbrado a este estilo de juego del Levante y creo que lo puedo hacer bien", declaró.

En cuanto a su futuro, Ünal no quiso asegurar qué pasará en enero, pues el Villarreal tiene la opción de recuperarlo. "Sólo quiero mejorar día a día, soy muy joven y creo que esos son mis objetivos. Quiero marcar y estoy trabajando muy duro. Nunca sabes lo que puede pasar en el fútbol, no quiero hablar del futuro, sólo estoy concentrado en el Levante", indicó.

Además, el presidente del Levante, Francisco Catalá, quiso dar "la bienvenida y las gracias" a Ünal y agradeció el comportamiento del Villarreal para poder cerrar esta operación y cubrir la ficha que deja el lesionado Iván López.

"Nuestro agradecimiento al Villarreal, desde la dirección deportiva, al cuerpo técnico y sobre todo, a su presidente y consejero delegado porque han visto bien el planteamiento del Levante. Han entendido esta propuesta y colaborado para que esta opción se pudiera materializar. Estamos convencidos de que el movimiento va a ser muy beneficioso para los tres", remarcó.