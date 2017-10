Teatro Old Vic, que dirigió Spacey, habilita un correo para recibir quejas

Londres, 31 oct (EFE).- El teatro londinense The Old Vic, en el que Kevin Spacey ejerció de director artístico entre 2004 y 2015, ha habilitado una dirección de correo electrónico "confidencial" para que los trabajadores, tanto actuales como antiguos, puedan comunicar aquellas "quejas que no hayan podido expresar" hasta ahora.

"Cualquier experiencia compartida será tratada con la más estricta confidencialidad y con sensibilidad. Hemos contactado con asesores externos que nos ayudarán a lidiar con cualquier información que recibamos", afirma el teatro en un comunicado.

"The Old Vic quiere responder a las recientes informaciones en los medios dejando claro que estamos profundamente consternados por las alegaciones contra Kevin Spacey", señala la nota.

Y subraya que considera "completamente inaceptable" cualquier comportamiento inadecuado por parte de sus trabajadores y defiende un ambiente "sin prejuicios, abusos ni acosos de ningún tipo".

El domingo, Spacey fue acusado por el también actor Anthony Rapp de un supuesto acoso sexual sucedido en 1986, que el protagonista de la serie "House of Cards" asegura no recordar.

El incidente habría tenido lugar en una fiesta celebrada en el apartamento de Spacey en Nueva York, cuando Rapp tenía 14 años.

"Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", dijo Spacey en un comunicado publicado en Twitter.