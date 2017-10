El Real Oviedo destinará el dinero de la ampliación a pagar deuda

Oviedo, 31 oct (EFE).- El representante del Grupo CARSO y director deportivo del Real Oviedo, Joaquín del Olmo, ha dejado claro que el dinero que el club va a ingresar por la última ampliación de capital -cifra que no ha revelado- va a ir destinado a pagar deuda para terminar con ella en un plazo de año y medio.

Además, ha ratificado la postura del club de "no invertir" para levantar una nueva ciudad deportiva en las instalaciones municipales de El Asturcón ni en ninguna que no sea de su "propiedad".

"No nos merece la pena trasladar la ciudad deportiva a un lugar que no nos pertenece, si invertimos será para ampliar El Requexón o para adquirir algo para el equipo. Lo contrario no es viable, y quizá nos hemos equivocando poniendo expectativas tan altas, quizá para pasos como este habrá que esperar a ver al equipo en Primera", ha aclarado el mexicano en rueda de prensa.

Para Del Olmo resulta "inviable" invertir en unos terrenos cuando ese mismo dinero se puede gastar en confeccionar la plantilla y ha descartado que el dinero procedente de la última ampliación de capital se destine a algo que no sea pagar la deuda pendiente para convertir al Oviedo en un club "sólido" y "autosuficiente".

"Aún quedan 3,5 millones de euros por pagar, en temporada y media el club se saneará y para dentro de dos trabajaremos con deuda cero. La ampliación nos permite olvidarnos de la deuda y pensar sólo en el futuro, ha cumplido las expectativas marcadas", ha explicado Del Olmo, que dará a conocer los resultados de la misma cuando se "resuelva un tema" pendiente.

Respecto a la relación con el Ayuntamiento de la ciudad, con el que el club está en constantes negociaciones, Joaquín del Olmo ha destacado que le sorprenden las "filtraciones" a la prensa por parte del Consistorio, y ha señalado que la entidad azul no tiene "queja" en cuestión de reparaciones del Carlos Tartiere -de titularidad municipal-, pero que no alcanzan acuerdos en cuanto a temas como la "recompra de las marcas".

"El Ayuntamiento defiende lo que es mejor para ellos, y nosotros lo nuestro, y hay temas en los que no hay entendimientos. Ellos quieren que paguemos intereses por la adquisición de las marcas, y nosotros entendemos que no debemos pagarlos. Hay negociación, pero no es fácil", ha explicado el representante carbayón, cuya entidad paga por usar sus propias marcas, vendidas al Ayuntamiento en 2009 por los antiguos gestores.

El mexicano ha adelantado, asimismo, que pronto habrá "sorpresas" con el exportero azul Esteban, que está "formándose" y tiene contrato en vigor con el club, y ha reconocido que su jefe y máximo accionista del Real Oviedo, Arturo Elías, le mete "caña" cada semana con todo lo relativo a la gestión del club carbayón, en el que no se plantea ni fecha de caducidad ni tampoco planes de futuro.