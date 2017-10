Cs pide eliminar en cada universidad las carreras sin suficientes alumnos

Madrid, 31 oct (EFE).- Ciudadanos quiere que el Gobierno tome medidas para la racionalización del número de titulaciones en cada universidad con el fin de eliminar, en un período de cuatro años, aquellas que no pasen la ratio de eficiencia, que el Ministerio de Educación tiene fijado desde 2012 en 55 alumnos de nuevo ingreso.

"No limitar el número de titulaciones no hace sino poner más presión económica en las arcas públicas", según Ciudadanos, que cree que si no se actúa "ya", el sistema universitario "se verá abocado a una subida de tasas y la reducción de becas".

En una proposición no de ley registrada en el Congreso, la formación naranja insta a determinar unas universidades prioritarias que centralicen la oferta de plazas de aquellas titulaciones en las que no haya ningún centro universitario que cumpla el criterio de eficiencia.

También pide que se favorezca la movilidad de alumnos de dichas titulaciones a las universidades en las que esa titulación sí cumpla el criterio de eficiencia.

Solicita asimismo que se creen becas de movilidad (alquiler y manutención) para aquellos alumnos que deban desplazarse por la eliminación de titulaciones en su provincia.

Para todo ello, Ciudadanos propone que el Ejecutivo pida a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) un informe de evaluación de los títulos recogidos en Registro de Universidades, Centros y Títulos de cada universidad y analice la sostenibilidad de cada título sobre la base del umbral de "eficiencia" de los 55 estudiantes de nuevo ingreso.