Pekín advierte a Seúl que oposición al THAAD no ha cambiado pese al acuerdo

Pekín, 31 oct (EFE).- El Gobierno de China advirtió hoy que su oposición al sistema antimisiles THAAD desplegado por Estados Unidos en territorio surcoreano no ha cambiado, pese al acuerdo de "deshielo" que han alcanzado hoy Pekín y Seúl.

"No hay cambios", subrayó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Hua Chunying, quien señaló no obstante que "tomamos nota de que Corea del Sur ha afirmado públicamente que no se unirá a la red antimisiles estadounidense y no habrá despliegues adicionales del THAAD ni formará alianzas militares".

"También subrayó (Corea del Sur) que el sistema THAAD no dañará los intereses de China en materia de seguridad", promesas ante las cuales la portavoz expresó el deseo de que Seúl "traduzca las palabras en hechos".

Hua aseguró que el conflicto bilateral por el THAAD, instalado este año, "ha tenido impacto en los sentimientos mutuos de los pueblos de ambos países" y subrayó que resolverlo haría que los lazos "vuelvan a un camino normal de desarrollo".

Los ministerios de Asuntos Exteriores de China y Corea del Sur publicaron hoy un comunicado conjunto expresando el deseo de normalizar y mejorar sus lazos bilaterales pese a la discrepancia en torno al THAAD.

El principio de acuerdo se alcanzó tras la reciente reunión entre el director de la Oficina de Seguridad surcoreana, Nam Gwan-pyo, y el viceministro de Asuntos Exteriores chino Kong Xuanyou.

El THAAD fue desplegado la pasada primavera como respuesta a las pruebas nucleares y de misiles de Corea del Norte, pero su instalación causó las iras de China y Rusia, ya que el radio de alcance de su radar incluye territorios de ambos países, por lo que lo consideran una amenaza a su seguridad estratégica.

El despliegue coincidió con un boicot encubierto a productos y establecimientos surcoreanos en China, reduciendo las relaciones comerciales entre ambos países, mientras que las diplomáticas han vivido un ostensible enfriamiento.

Tras el deshielo anunciado hoy, fuentes surcoreanas adelantaron que podría haber un encuentro entre los presidentes de los dos países, el chino Xi Jinping y el coreano Moon Jae-in, en el marco de la cumbre de Asia-Pacífico que se celebrará del 12 al 14 de noviembre en Vietnam, un extremo que no confirmó hoy Pekín.

"Estamos coordinando este asunto", se limitó a señalar la portavoz Hua ante este posible encuentro de alto nivel.