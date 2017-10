Mourinho: "Prefiero que comenten los especialistas y no dar mi opinión"

Londres, 31 oct (EFE).- José Mourinho, entrenador del Manchester United, volvió este martes a criticar a la prensa y afirmó, tras la victoria 2-0 de su equipo sobre el Benfica en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, que prefiere "dejar que los especialistas comenten el partido" en vez de dar su opinión.

"Prefiero que los especialistas comenten el partido y no dar mi opinión. Es mejor eso", aseguró un visiblemente molesto Mourinho, al que se ha criticado en los últimos días en Reino Unido por los resultados del United y por el gesto que hizo tras el partido del sábado contra el Tottenham (1-0), cuando, antes de darle la mano a Mauricio Pochettino, miró a la cámara y se puso el dedo sobre la boca mandando callar.

"A mí me pagan para trabajar e intentar hacerlo lo mejor posible, algo que hago cada día. Y a los especialistas les pagan por comentar mi trabajo, así que les dejo comentarlo", expresó el portugués en la cadena británica BT Sport.

El equipo rojo de Manchester se impuso en Old Trafford al Benfica por 2-0 gracias a un tanto en propia puerta del guardameta Svilar y a un gol de penalti de Daley Blind, y sumó su cuarta victoria en otras tantas jornadas de la Champions League para acariciar el pase a octavos.

Los 'Diablos Rojos' necesitan sumar sólo un punto en las dos últimas jornadas, contra Basilea y CSKA Moscú, para estar en el sorteo de la siguiente ronda.

"¿No nos hemos clasificado todavía? ¿Todavía no? ¿Cuatro victorias y no es suficiente?", se preguntó Mourinho al ser cuestionado sobre el triunfo de esta noche. "Debemos sumar ese punto que nos falta. Dos partidos nos quedan y tenemos que sumar un punto", dijo.

"Estoy contento por el encuentro de hoy. Cambiamos muchos jugadores en el 'once' y cambiamos la rutina y la dinámica del equipo. Pusimos a un chaval de la cantera, marcamos dos goles, no recibimos, sumamos tres puntos más y tenemos 12 en total, conseguimos más dinero para el club y no sufrimos lesiones importantes. Estoy muy feliz", aseguró Mourinho, todavía con cara de pocos amigos.