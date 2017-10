Matic: "El Benfica no mereció irse de vacío de Old Trafford"

Londres, 31 oct (EFE).- El serbio Nemanja Matic, uno de los protagonistas en el triunfo de este martes del Manchester United sobre el Benfica (2-0) en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, aseguró al término del encuentro que el conjunto lisboeta "no mereció irse de vacío de Old Trafford".

"Es importante seguir ganando y nos llevamos tres puntos vitales. El Benfica jugó muy bien, pero nosotros demostramos carácter, marcamos dos goles y no recibimos ninguno. Espero que los aficionados lo disfrutaran", dijo Matic en la cadena británica BT Sport tras el duelo.

"Jugué dos años y medio en el Benfica y puedo decir que no me sorprendieron. Sé cómo juegan y los futbolistas de talento que tienen. No se merecieron irse de vacío esta noche de Old Trafford", expresó el internacional serbio.

El United de José Mourinho se impuso en Manchester por 2-0 gracias a un tanto en propia puerta del guardameta Svilar tras un disparo de Matic y a un gol de penalti de Daley Blind, y sumó su cuarta victoria en otras tantas jornadas de la Liga de Campeones para acariciar el pase a octavos.

Los 'Diablos Rojos' necesitan sumar sólo un punto en las dos últimas jornadas, contra Basilea y CSKA Moscú, para estar en el sorteo de la siguiente ronda.

"Debemos estar centrados hasta el final, luchar en los dos últimos partidos e intentar ganarlos. Estoy seguro de que el equipo está preparado para ello", manifestó Matic.

Además, el joven canterano Scott McTominay, sorpresa hoy en el 'once' -formó junto a Matic en la medular-, afirmó que es "un sueño" debutar con el United en la Liga de Campeones.

"Llevo aquí desde los cinco años, fijándome en los jugadores del primer equipo y aprendiendo de ellos, por lo que jugar y debutar en la Champions League con este equipo es un sueño", expresó el volante de 20 años.