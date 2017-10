Gabriel Peñalba: "Jémez es un entrenador espectacular"

México, 31 oct (EFE).- El centrocampista argentino Gabriel Peñalba, del Cruz Azul, salió hoy al paso de las críticas que ha recibido en las últimas semanas el técnico del equipo, el español Paco Jémez, y lo calificó como uno de los mejores que ha tenido en su carrera y como un "entrenador espectacular".

Desde su llegada al equipo mexicano, en enero de este año, Jémez ha tenido algunas diferencias con la prensa mexicana por su forma de ser, clara y directa, lo que le ha reportado severas críticas.

"Paco me parece que es un entrenador que tiene sus formas hacia ustedes (prensa) que pueden no gustar, pero del vestidor hacia dentro es un entrenador espectacular", dijo el argentino en conferencia de prensa.

"Llevo 13 años como profesional y sé que esto se basa en resultados pero me han tocado entrenadores que sinceramente eran muy malos, no te dejaban absolutamente nada, pero tenían resultados y yo creo que Paco (Jémez) es uno de los mejores entrenadores que he tenido", remató

Peñalba, de 33 años y quien cumple su segunda temporada con el Cruz Azul, descartó que su punto de vista no es para quedar bien con Jémez "para sobarle la espalda", sino que es una opinión de todos los jugadores en el equipo.

Sobre la posible continuidad de Jémez al frente del equipo para el próximo torneo, el argentino dijo que al final la directiva del equipo "tomará una determinación, pero así como el entrenador puede seguir o no (en su puesto) los jugadores igual y (esa decisión) depende del club, pero el objetivo es conseguir el pase a la liguilla y pelear el título".

Con 21 puntos, el Cruz Azul se ubica en el octavo lugar, último con pase a la liguilla por el título, y para avanzar está obligado a ganar los dos últimos partidos de la primera fase, de visita ante el Morelia y en casa contra el Veracruz.

"Quedan dos finales para nosotros que necesitamos ganar para cumplir el objetivo que nos trazamos al principio del torneo. Sabemos que depende de nosotros y de nadie mas y ganando ambos, estamos dentro", finalizó.