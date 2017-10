San Emeterio: "Vamos sin presión a la pista del Fenerbahce"

Valencia, 31 oct (EFE).- Fernando San Emeterio, alero del Valencia Basket, aseguró que la condición de campeón de la Euroliga del Fenerbahce y el hecho de tener su equipo un balance de tres triunfos y una sola derrota, les permite afrontar sin presión la visita a Estambul el jueves (19:45), pero que asumen como un reto por tener opciones de ganar.

"Lo asumimos como un reto importante sabiendo que es el actual campeón y es una de las pistas que todo el mundo señala como bonitos de jugar y vamos a ir a intentar disfrutar y a hacer nuestro juego y si lo hacemos seguro que tenemos alguna opción de ganar", explicó en declaraciones ante los medios.

"El 3-1 es muy importante, hemos ganado un partido fuera y no hemos perdido en casa y ése tiene que ser el camino. Ser fuertes en casa y enganchar los que se pongan a tiro fuera", añadió.

El santanderino recordó que son "un equipo ambicioso que no busca excusas" pero también un grupo que tiene "humildad y trabajo", lo que les hace no renunciar de antemano a nada.

"Esto es muy largo no vamos a renunciar a nada porque el año pasado no lo hicimos, pero queda mucho. De momento el título que podíamos haber ganado, que era la Supercopa, ya lo ganamos y ahora hay que seguir trabajando para llegar a esos meses en los que se decide todo en las mejores condiciones", señaló.

San Emeterio podría reaparecer en la cancha del Fenerbahce tras más de un mes lesionado y confesó que dada la buena marcha del equipo hay cierto miedo a cambiar las dinámicas.

"El jugador lesionado primero lo disfruta aunque a veces sufriendo y luego le da miedo volver y piensas no quiero tocar nada, que se quede como está", confesó.

"Tal y como estamos es importante sumar una rotación más, por la altura a la que estamos, porque estamos en noviembre, y queda mucha tela que cortar, así que todo lo que sea restar minutos a gente que está sumando muchos, es positivo", apuntó el alero cántabro.

"Es un año bonito para todos, no he podido aún jugar en la Fonteta después de la final del año pasado. Me gustaría disfrutar el año así, es por eso la prudencia para estar plenamente recuperado y poder ayudar al equipo", concluyó.