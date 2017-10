El Betis, sin tiempo de lamentos, se conjura para el partido contra el Getafe

Sevilla, 31 oct (EFE).- El Real Betis, tras la derrota de anoche ante el Espanyol por 1-0 y sin apenas tiempo para lamentarse, se ha conjurado hoy para enmendar errores y redimirse ante su afición el próximo viernes en el partido ante el Getafe en el Benito Villamarín (21.00 horas).

Tras la derrota en Cornellá-El Prat, los de Quique Setién han vuelto hoy a los entrenamientos para preparar el compromiso ante los madrileños tras llegar la pasada madrugada a Sevilla y varios de sus jugadores han utilizado las redes sociales para hacer autocrítica y expresar el deseo de que llegue el próximo partido para resarcirse.

El segundo entrenador bético, Éder Sarabia, ha afirmado en twitter que 'nadie es más autocrítico" que ellos mismos ni tiene 'más ganas de que llegue ya el viernes', en lo que le han secundado futbolistas como Sergio León -'toca levantar la cabeza'-, Antonio Barragán -'no hay tiempo para lamentos'- y Javi García -'Tristes por no poder sumar ayer. No hay tiempo para lamentarse'-.