Audiencia da 5 días a Chaves y otros 9 acusados para recoger citación juicio

Sevilla, 31 oct (EFE).- La sección primera de la Audiencia de Sevilla ha emitido una diligencia en la que da un plazo de "cinco días improrrogables" al expresidente de la Junta Manuel Chaves y a otros nueve acusados en la pieza política de los ERE para "ser citados personalmente" al juicio que empieza el 13 de diciembre.

En una diligencia de ordenación de letrado de la administración de justicia, fechada el 30 de octubre y a la que ha tenido acceso Efe, la sección primera de la Audiencia Provincial señala que "transcurrido el plazo de cinco días otorgados para que los acusados se pusieran a disposición de este tribunal a través de su representante procesal para ser citados personalmente", diez de ellos no han "hecho manifestación alguna".

Se trata del expresidente Manuel Chaves; los exconsejeros Gaspar Zarrías, Antonio Fernández y José Antonio Viera; el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; el exdirector de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete; el exinterventor de la Junta Manuel Gómez; el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; y el ex secretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez.

A todos ellos, la Audiencia les da "un nuevo plazo de cinco días improrrogables para que se personan ante este tribunal para poder llevar a cabo la citación acordada o para que sus procuradores manifiesten que es lo que ha impedido su personación anterior".

El juicio de la pieza política de los ERE, que investiga el procedimiento específico creado por la Junta presuntamente para eludir controles y conceder de manera arbitraria más de 800 millones en ayudas sociolaborales durante una década, comenzará el 13 de diciembre y sentará en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta por prevaricación y malversación de caudales públicos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Tras tres días para que las partes expongan las cuestiones previas que consideren oportunas, las sesiones se retomarán el 9 de enero ya con las declaraciones de los procesados.