Ucrania y España se apoyan mutuamente ante los movimientos secesionistas

Kiev, 30 oct (EFE).- Ucrania y España expresaron hoy su apoyo y solidaridad mutua ante los movimientos secesionistas que afectan a su integridad territorial, en referencia a los casos de Cataluña y de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, defendió durante su primera visita oficial a Kiev el respeto a la soberanía de Ucrania en un delicado momento político y explicó que sus posiciones son "idénticas y solidarias".

"España apoya a Ucrania, su soberanía, su integridad territorial (...) Creo que lo hemos probado con nuestras acciones en estos años que Ucrania ha estado sometida al desafío de Crimea y el Donbáss", señaló Dastis en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo ucraniano, Pavló Klimkin.

Dastis agradeció la "indudable" e "impecable" reacción de Kiev ante el desafío de las autoridades catalanas y destacó que su Gobierno no sólo apoya las reformas y las aspiraciones europeas de Ucrania, país al que ve como "amigo y aliado", sino que también condena públicamente la "invasión" de Crimea por parte de Rusia.

"Deseamos que Ucrania recupere Crimea. Mientras la península esté en manos de una potencia extranjera, apoyaremos a Ucrania a nivel internacional en todas las resoluciones al respecto", afirmó Dastis.

La visita se produjo justo después de que el Gobierno español, amparado en la Constitución, suspendiera las competencias del Gobierno regional de Carles Puigdemont tras la resolución de independencia unilateral aprobada por el Parlamento catalán.

Tanto Dastis como Klimkin reconocieron que sus países están inmersos en "desafíos comunes", por lo que subrayaron la importancia del respaldo mutuo en la defensa de su integridad territorial y expresaron su voluntad de mantener contactos regulares.

"Estamos muy agradecidos por el apoyo que España nos presta a nivel bilateral e internacional y también apoyamos todas las acciones de su Gobierno dirigidas al mantenimiento de la ley en el marco de la Constitución", dijo el ministro de Exteriores ucraniano.

No obstante, Klimkin consideró que la situación catalana no se puede comparar con la de Crimea, península con una mayoría rusohablante anexionada por Rusia en 2014 tras un referéndum considerado ilegal por Kiev. La anexión no ha sido reconocida por la comunidad internacional.

"Sabemos perfectamente -destacó- que Rusia está aprovechando los acontecimientos (en Cataluña) para construir una lógica errónea sobre la situación en Europa y utilizarlos en su guerra híbrida. Trata de sacar paralelismos con Crimea y Kosovo", la provincia serbia de mayoría albanesa que se independizó en 2008.

Klimkin recalcó que hay una gran diferencia entre el caso catalán y los de Crimea y Donbáss (el este prorruso de Ucrania), ya que estos territorios fueron invadidos con más de "dos mil tanques y decenas de miles de soldados" enviados por Rusia, algo que a su juicio sería "inimaginable" en Cataluña.

Durante la jornada, Dastis se reunió también con el presidente ucraniano, Petró Poroshenko, con quien coincidió en que España siempre ha sido "un socio importante para Ucrania", así como en el potencial para profundizar la cooperación económica y comercial entre ambos países en sectores como el de infraestructuras.

Asimismo, hablaron sobre la posibilidad de reforzar los lazos culturales y de amistad a través de la creación de una sede representativa del Instituto Cervantes en Kiev.

Poroshenko dijo que Ucrania "sabe lo que significa un referéndum ilegal" -en alusión al de Crimea- y por ello trasladó su apoyo al Ejecutivo de Mariano Rajoy, explicaron fuentes diplomáticas españolas.

Ambos líderes abordaron la situación en la región ucraniana de Donbáss -como se conoce a las provincias de Donetsk y Lugansk-, actualmente bajo control parcial de milicias prorrusas, y compartieron su preocupación por las continuas violaciones de los acuerdos de paz firmados en 2015 en Minsk.

La parte española hizo hincapié en la necesidad de mantener el régimen de sanciones contra Rusia actualmente vigente en la Unión Europea con el fin de que Ucrania pueda restablecer su soberanía en los territorios que Kiev denomina "temporalmente ocupados".

Ucrania ve en España a un aliado más para hacer frente al grave conflicto territorial en el que se encuentra sumido el país, después de que en 2014 las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk declararan su independencia del país.