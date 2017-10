El Tribunal de Cuentas español partidario de una mayor fiscalización al BCE

Madrid, 30 oct (EFECOM).- El presidente de Tribunal de Cuentas, Fernando Álvarez de Miranda, ha considerado que el tribunal fiscalizador europeo debería tener más competencias sobre el Banco Central Europeo (BCE) para poder fiscalizar la supervisión bancaria.

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Tribunal de Cuentas del Congreso, Álvarez de Miranda, ha dicho que no está prevista una fiscalización conjunta entre España y la Unión Europea sobre la supervisión bancaria porque el tribunal de cuentas de la UE no tiene mandato suficiente.

Ha recordado que en 2016 los presidentes de los tribunales de cuentas de la Eurozona pidieron a la Comisión Europea que otorgara mandato suficiente al tribunal europeo para fiscalizar al BCE ya que existía un riesgo de auditoría que "debería ser resuelto".

El presidente del Tribunal de Cuentas ha explicado hoy el informe de fiscalización sobre la función supervisora del Banco de España en 2015 y ha recomendado mejorar las inspecciones in situ que hace este organismo sobre las entidades de crédito menos significativas (las que no supervisa el BCE) o las que no son de crédito.

Ha lamentado que los informes de evaluación sobre la idoneidad de los altos cargos de estas entidades carecieran de contenido exhaustivo en aspectos relevantes como las funciones del puesto a desarrollar.

También ha abogado por un régimen sancionador adaptado a las singularidades de las entidades distintas de las de crédito, así como adaptar las multas a la gravedad de la infracción.