Sabina define el tango como "la primera y mejor" música urbana

Buenos Aires, 30 oct (EFE).- Joaquín Sabina dijo hoy que el tango es "la primera y mejor" música urbana, que es la que a él le gusta hacer, y que Argentina "está siempre" en sus canciones explícita o implícitamente.

Sabina también tuvo elogios para el público argentino que es "muy apasionado" y aunque al principio cuesta conquistarlo, luego se vuelve "muy fiel", dijo durante una rueda de prensa.

El cantautor se encuentra en Buenos Aires, donde ofrecerá 11 de los 18 conciertos que tiene programados en Argentina en el marco de su gira "Lo niego todo"

"Yo sé que Argentina y Buenos Aires dan unas vueltas tremendas y que todo cambia mucho, pero para mí -dijo- siempre es igual: la estética porteña es la del tango, la del rock and roll, la del barrio, la de (Jorge Luis) Borges".

"Cuando me dicen en Madrid: 'vos sos argentino', que me lo dicen mucho como un piropo, yo me lo tomo en serio" porque esa "poesía del barrio" que se hace en el país "me identifica mucho", apuntó.

Al ser consultado por si tiene algún tipo de ritual cuando llega a la ciudad, reveló entre risas que, "como buen argentino", realiza siempre el mismo: "la pizza, la carne y las minas (chicas)".

El músico admitió que en las últimas ocasiones en las que ha hecho un disco nuevo, al principio siempre pensaba que no iba a tener la energía y las ganas para sacarlo adelante y confesó que antes de grabar "Lo niego todo" estaba un poco aburrido del estudio.

Sabina indicó que en unos años dejará los grandes escenarios por los teatros más pequeños, donde pueda tocar en acústico y fomentar una relación con el público "menos tribal, más humana".

El cantautor afirmó que en su disco está muy presente el paso del tiempo porque no sabe escribir sin hablar de lo que realmente le "preocupa" y, a sus 68 años, "naturalmente" lo que más le angustia es "envejecer".