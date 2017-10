PSOE se volcará con Iceta, que sale a ganar como "referente de la izquierda"

Madrid, 30 oct (EFE).- El PSOE ha confirmado hoy que se va a "volcar" con el PSC en las elecciones del 21 de diciembre y que los socialistas salen "a ganar" esos comicios con su candidato Miquel Iceta como "referente de la izquierda" y de la "búsqueda de soluciones dentro de la legalidad" en la crisis de Cataluña.

Para el PSOE, Iceta es el "mejor candidato posible para ganar" en esa cita con las urnas, ha subrayado el portavoz de la ejecutiva federal, Óscar Puente, que ha reconocido al mismo tiempo que el exministro y expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell es en estos momentos un "activo importantísimo del PSOE y del PSC" y que, por tanto, "jugará en esta campaña el papel que él quiera jugar".

"Estamos enormemente orgullosos de su discurso y su coherencia personal, la suya es una aportación importante y tendrá el papel que él quiera tener en esta campaña", ha dicho Puente en Ferraz, donde el plenario de la ejecutiva federal ha estado analizando esta mañana el escenario político abierto con la aplicación del 155 y las elecciones en Cataluña el 21 de diciembre.

Las aclamadas intervenciones de Borrell en las multitudinarias manifestaciones convocadas en Barcelona por Societat Civil Catalana el pasado 8 de octubre y ayer no llevarán, sin embargo, al veterano socialista a ocupar ningún puesto de salida en la candidatura del PSC, según Puente.

Aunque ha recordado que correspondería al PSC decidir su lugar en las listas, ha explicado que no cree que Borrell "esté interesado en eso" y que su colaboración con el partido hay que entenderla en el marco del "momento vital de absoluta libertad" que vive el exministro y de "firmeza en sus convicciones", lo que le lleva a estar "dispuesto a arrimar el hombro" y a "echar una mano en lo que pueda" al PSOE, "como hizo en las primarias", en las que apoyó la candidatura de Pedro Sánchez.

Tras incidir en que los socialistas afrontan con "optimismo" y de manera "muy positiva" las elecciones del 21D, Puente ha dicho desconfiar de las primeras encuestas publicadas y la posibilidad de que los independentistas vuelvan a ser mayoría, como ocurrió en los anteriores comicios de septiembre de 2015.

"La experiencia nos demuestra que las urnas suelen desmentir las encuestas. No vamos a trabajar en hipótesis. Creemos en nuestras posibilidades y en el papel que han jugado el PSOE y el PSC", ha confiado, tras reiterar que los socialistas apuestan por "dejar atrás los bloques" entre partidos políticos en la nueva etapa que se abre.

No obstante, se ha reafirmado en que los socialistas "no se van a apoyar en fuerzas independentistas para gobernar", y en que el PSC, como ha prometido Iceta, tiene "muy difícil, por no decir imposible" llegar a un acuerdo para gobernar con esos partidos "mientras el planteamiento sea el de la separación de España y Cataluña".

A su juicio, si el PSC obtiene el "magnífico resultado" que augura el PSOE, "sería positivo para España y para Cataluña".

Ha insistido en que los socialistas afrontan las elecciones con el ánimo de abrir una nueva etapa en Cataluña marcada por "la convivencia, la democracia, la libertad y el respeto por las reglas del juego".

Respecto a la comisión de reforma del estado autonómico que planteó el PSOE en el Congreso como instrumento para desbloquear el conflicto de Cataluña y que sigue sin constituirse, Puente ha apuntado que la dirección socialista no tiene una postura definida sobre si debe arrancar ya o prorrogarse por las elecciones del 21 de diciembre.

"No hemos pensado, ni siquiera lo hemos valorado, en qué trámite está en este momento la comisión. No estamos en eso", ha explicado el portavoz socialista.

La comisión, ha añadido, "debe seguir su curso y el cauce parlamentario establecido, puesto que el PSOE "no tiene ninguna prevención contra que se active ahora, mañana, pasado o dentro de una semana".