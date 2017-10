Premio Jaime I: Un país que no investiga cierra sus puertas al porvenir

Valencia, 30 oct (EFECOM).- La galardonada este año con el Premio Jaime I de Economía, Carmen Herrero, ha asegurado hoy que un país que no investiga, no innova, no crea producto y no es capaz de ponerlo en el mercado tiene "las puertas cerradas" al porvenir.

Herrero, en nombre de todos los premiados, ha manifestado en su discurso durante el acto de entrega de los galardones en la Lonja de Valencia, presidido por la reina Letizia, que la investigación no se debe generar solo en la universidad y ha abogado por que el trabajo científico y tecnológico ha de estar presente de forma sustancial en las empresas.

Los premiados son únicamente "la punta del iceberg" de "muchos y continuados esfuerzos" y sus resultados son posibles gracias a la dedicación, la ilusión, el duro trabajo y la colaboración de "otros muchos" que también, de forma simbólica, son también hoy galardonados, ha señalado.