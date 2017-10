Partido de Leopoldo López no participará en elección de alcaldes en Venezuela

Caracas, 30 oct (EFE).- Voluntad Popular (VP), el partido fundado por el opositor venezolano bajo arresto domiciliario Leopoldo López, no participará en la elección de alcaldes que se celebrará en diciembre como una forma de protesta contra el sistema electoral del país, que consideran fraudulento.

"No seremos partícipes de un nuevo fraude contra nuestro pueblo y responsablemente instamos a los demás partidos de la unidad a no participar de manera alguna en las mismas para no convalidar un fraude anunciado", dijo hoy el coordinador nacional de la formación, el diputado Freddy Guevara.

Remarcó que ningún militante de VP podrá presentar su nombre e instó a los partidos que integran la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a seguir esta línea de cara a los comicios municipales, cuya fecha de celebración no ha sido anunciada aún por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El también primer vicepresidente del Parlamento venezolano reiteró su denuncia de que los últimos resultados electorales -la votación del 15 de octubre en la que el chavismo obtuvo 18 de las 23 gobernaciones- constituyen un "fraude comprobado", por lo que insistió en la necesidad de "luchar" para cambiar las condiciones electorales.

En este sentido, VP dijo que no reconocerá otro gobernador en el estado Zulia (oeste) que no sea Juan Pablo Guanipa, que resultó elegido en la reciente contienda pero que ha sido "destituido" por no prestar juramento ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano señalado de fraudulento.