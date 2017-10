Palmarsson: "Cuanta más presión tengo, mejor juego"

Barcelona, 30 oct (EFE).- El islandés Aron Palmarsson, que hoy ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Barcelona Lassa, ha aceptado que le comparen con jugadores de la talla de Nikola Karabatic y ha afirmado que "cuanta más presión" tiene, mejor juega.

El central islandés, que ha firmado un contrato por cuatro años con el Barça, no rehuye a la presión de luchar por todos los títulos y se ha mostrado muy ilusionado de empezar una nueva etapa en el club azulgrana.

"Karabatic es uno de los grandes jugadores del mundo y esta comparación es buena para mí, porque cuanta más presión tengo, mejor juego", ha subrayado al ser preguntado por las similitudes con la exestrella del Barcelona.

Palmarsson tenía un acuerdo del Barcelona a partir del verano de 2018, pero se negó a incorporarse a los entrenamientos del Veszprem a principios de esta temporada, tal y como le comunicó a su entrenador Ljubomir Vranjes.

Finalmente, hace una semana el club catalán y el magiar llegaron a un acuerdo y el internacional islandés, que llevaba los tres últimos meses entrenando por su cuenta, se ha incorporado esta semana a la disciplina azulgrana.

"Ha sido difícil no saber cuándo se resolvería mi futuro, pero he hecho lo mejor que he podido. La familia, los amigos y este club me han ayudado mucho. Ha sido duro, pero lo que no te mata te hace más fuerte", ha señalado.

A pesar de los tres meses de inactividad, el exjugador del Veszprem ha afirmado que "físicamente está bien", aunque todavía tiene que "aprender la táctica y los nuevos sistemas" del técnico Xavi Pascual: "Necesito tiempo para el sistema, pero yo aprendo rápido".

En este sentido, Palmarsson ha reconocido que en los últimos meses el exazulgrana Gudjon Sigurdsson le recomendó fichar por el Barça y ha desvelado que jugar en el Barça es un "sueño de juventud".

"Todos los niños quieren jugar de pequeños en el Barça. He estado jugando contra este equipo en los últimos 8 años. 'Pasqui' es un gran entrenador y el club siempre quiere estar a un gran nivel. Mi mentalidad es solo ganar", ha añadido.

A la presentación han acudido el responsable de la sección, David Barrufet, y el jefe de las secciones profesionales, Albert Soler, que han defendido la "oportunidad" de contratar ahora a Palmarsson en lugar de hacerlo con vistas a la temporada 2018-19 a coste cero.

"Las necesidades deportivas del club siempre son prioritarias. La parte económica condiciona que pueda venir un jugador, pero al final aquí estamos para intentar tener el mejor equipo del mundo", ha puntualizado Soler.