Ordenan arresto del ex jefe de campaña de Trump por el caso de la trama rusa

Washington, 30 oct (EFE).- Paul Manafort, ex jefe de campaña del ahora presidente estadounidense, Donald Trump, y su ex socio comercial Rick Gates se entregarán hoy a las autoridades para cumplir una orden de arresto dentro de la investigación de la trama rusa, aunque los cargos en su contra todavía no se conocen.

El diario The New York Times informó de la orden de arresto contra Manafort y Gates, y la cadena CNN detalló que el exjefe de campaña de Trump, al que se vio abandonar su casa a las afueras de Washington a primera hora, se entregará hoy al FBI.