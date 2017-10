Macri anuncia reforma tributaria con miras a la "equidad y el largo plazo"

Buenos Aires, 30 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy una agenda de propuestas para una reforma tributaria con vistas a la "equidad y el largo plazo".

"Queremos avanzar hacia un sistema de impuestos más simple, claro y equitativo", dijo el jefe de Estado en un acto celebrado en Buenos Aires, en el que presentó una agenda de propuestas para promover consensos sobre políticas públicas que permitan generar empleo, impulsar la economía y avanzar contra la pobreza.

El acto contó con la participación de gobernadores, autoridades del gabinete nacional y de las cámaras parlamentarias, tanto del oficialismo como de la oposición, así como miembros de la Corte Suprema de Justicia y representantes del empresariado, los sindicatos y las universidades.

"Durante mucho tiempo los argentinos no hemos podido equilibrar el manejo de nuestras cuentas públicas. Esto no puede seguir así. No podemos seguir gastando más de lo que se ingresa", remarcó el mandatario, que asumió el cargo en diciembre de 2015, tras los dos mandatos de Cristina Fernández (2007-2015).

Por ello pidió un compromiso en el "equilibrio fiscal" en todos los niveles de Gobierno, y acordar un camino entre el Ejecutivo nacional y los de las provincias para acercarse "lo más posible" al superávit.

"Recibimos un Estado con un déficit alto, insostenible en el tiempo, que estamos bajando gradualmente, un punto por año. (...) Queremos que la reducción sea para siempre. Que los argentinos, incluidos los dirigentes, valoren el equilibrio fiscal como requisito indispensable de un buen gobierno", añadió Macri.

Sin detallar la propuesta que estudia su Ejecutivo, Macri criticó que el país tenga impuestos "demasiado altos, con distribución poco equitativa" y que el sistema sea "complicado y engorroso".

"Ya empezamos a bajar la carga tributaria. Bajó casi 2 puntos desde que asumimos. Todavía nos queda mucho camino por recorrer", consideró el presidente, que apostó por avanzar con las provincias y los municipios hacia un sistema de impuestos "más simple, claro y equitativo", que beneficie la inversión productiva y la creación de empleo.