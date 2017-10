EasyJet pide un acuerdo de aviación similar a lo que hay ahora tras el bréxit

Madrid, 30 oct (EFE).- EasyJet aboga por un acuerdo de aviación entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, tras el "bréxit", "lo más parecido posible a lo que hay ahora", ha dicho hoy su director general para España, Portugal y Países Bajos, Javier Gándara.

Para la aerolínea de bajo coste británica es "inconcebible" el que se cierren las comunicaciones aéreas con el Reino Unido y, por eso, está plenamente convencida de que tiene que haber al menos y como mínimo algún acuerdo que cubra los derechos de tráfico entre ambas partes, ha agregado en un encuentro informativo sobre "Bréxit, Turismo y Aviación".

Gándara ha explicado que, en el caso de su ausencia, la aviación caería en un limbo regulatorio inédito hasta la fecha y en el que, a priori, no se pudiese volar entre el Reino Unido y el resto de la UE, "lo que hace imprescindible que exista un acuerdo de aviación entre ambas partes".

EasyJet tiene la confianza de que se va a llegar a un acuerdo porque no queda más remedio, ya que la aviación es básica para el turismo, el comercio o la inversión, y sobre todo para el bienestar de la ciudadanía, ha indicado.

En su opinión, tanto la UE como el Gobierno británico tienen muy claro que la protección de los consumidores es un elemento fundamental y, por tanto, tendrán que hacer todo lo posible para que eso siga siendo así.

Gándara ha dicho, además, que, si al final hay un acuerdo de aviación de forma que se puede seguir volando como ahora, los precios no tienen por qué subir unidos al elemento "bréxit" porque son una cuestión de oferta y demanda.

La aerolínea ve que es inconcebible que no haya ningún tipo de acuerdo, no por la industria ni por el turismo sino por la ciudadanía, porque "nos hemos acostumbrado a que volar está al alcance de casi todos los consumidores y no creo que estén dispuestos a aceptar lo contrario".

A juicio del ex embajador de España en el Reino Unido Carles Casajuana, el turismo es un sector que al final tiene más posibilidades de salir prácticamente indemne del "bréxit" porque afecta de forma muy directa a los ciudadanos y a sus derechos, por lo que los negociadores "van a intentar preservar ante todo los derechos de ciudadanos".

Probablemente "van a tener menos interés en preservar los intereses de empresas financieras o de determinados sectores industriales porque ahí puede haber cierta pugna, pero, en cambio, los derechos de los ciudadanos les interesan a todos porque todos dependen electoralmente de que esos derechos queden protegidos",ha insistido.

A Casajuana no le "sorprendería" que el sector turístico fuese de los menos afectados pese a que es de los más sensibles a ese tipo de acontecimientos, ha concluido.

Por otro lado, EasyJet, que prevé cerrar el año con 16 millones de pasajeros en España, un 13 % más que en 2016, espera que la racionalización de la oferta que se producirá a raíz del cierre de aerolíneas como Monarch o Air Berlin ayude a ir manteniendo los ingresos unitarios y poder ir mejorando la rentabilidad, ha apuntado Gándara.

Para el directivo, no es tan habitual que desaparezcan líneas grandes y emblemáticas, lo que muestra que, al final, la aviación es una industria donde el nivel de competencia es muy grande y donde "no es suficiente dar un buen servicio, sino que hay que tener una estructura de costes eficiente, para poder ofrecer tarifas baratas y, así, poder seguir en el mercado".