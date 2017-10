Denuncian que unos 200 menores extranjeros se quedan sin fútbol en Melilla

Melilla, 30 oct (EFE).- La norma federativa contra el tráfico de menores en el fútbol conlleva que unos doscientos niños extranjeros no puedan participar en competiciones de este deporte en Melilla, según ha denunciado hoy Coalición por Melilla (CpM).

El diputado Rachid Bussian, de CpM, principal grupo de la oposición en la ciudad, se ha referido hoy a una circular de la Federación Española de Fútbol que endureció los requisitos documentales para estos menores.

Esta circular aplica un reglamento de la FIFA que pretende luchar contra el tráfico de menores en este deporte.

Rachid Bussian, en rueda de prensa, ha explicado que en Melilla unos doscientos menores extranjeros no acompañados acogidos en la ciudad se han quedado sin participar en competiciones locales, después de que "unos pocos padres" reclamaran que no formen un equipo propio sino que se repartan entre distintos conjuntos, para "no adulterar la competición".

Bussian ha indicado que esto conlleva que sea necesario estudiar caso a caso para que reciba el visto bueno de la federación española, al aplicarse la normativa internacional en vez de la correspondiente a fútbol aficionado para competiciones locales.

Por ello, esos doscientos chicos con estancia legal en España se han quedado sin "su única vía de escape" a través del deporte, con riesgo de que "acaben deambulando por las calles", según este diputado de la Asamblea de Melilla.

El representante de CpM ha reclamado al Gobierno melillense, del PP, que presione para que estos chicos vuelvan a competir en categorías inferiores, ya que están bajo su tutela legal y la ciudad subvenciona estas competiciones.

Organizaciones como SOS Racismo han advertido de que esta normativa impone unos requisitos imposibles de cumplir por muchos menores extranjeros pese a estar en situación legal en España, es discriminatoria respecto a los nacionales e incumple el ordenamiento jurídico español.