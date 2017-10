Decenas de artistas llaman a romper el "silencio" sobre los abusos sexuales

Londres, 30 oct (EFE).- Decenas de artistas, galeristas, comisarias, editoras y otras trabajadoras del mundo del arte alertan en una carta publicada hoy en el diario The Guardian sobre la necesidad de romper el "silencio" en torno a los abusos sexuales que se cometen en su ámbito laboral.

"No nos sorprendemos cuando un comisario ofrece una exposición, o su apoyo, a cambio de favores sexuales", afirma el texto, que asegura que muchas de ellas han sido "manoseadas, menoscavadas, acosadas, infantilizadas, humilladas e intimidadas por aquellos en posiciones de poder, que controlan el acceso a recursos y oportunidades".

"No nos sorprende que una reunión con un coleccionista o un potencial patrono se convierta en una propuesta sexual. No nos sorprende que se tomen represalias en nuestra contra cuando no nos ajustamos a sus demandas", agrega la carta.

Las impulsoras del manifiesto han creado asimismo una página web, "Not Suprised" ("No nos sorprende"), en la que otros miembros del sector pueden adherirse a su mensaje.

"Denunciaremos a quienes continúen explotándonos, silenciándonos y desestimándonos. Sus acciones no seguirán siendo un secreto susurrado entre nosotras por miedo a que se nos condene al ostracismo, se nos excluya profesionalmente o se nos recrimine", señala el texto.

"Nosotras, las abajo firmantes, llamamos a las instituciones, paneles directivos y demás colegas, para que piensen bien cómo juegan, o pueden haber jugado, un papel en la perpetuación de diferentes niveles de inequidad sexual y abuso, y cómo van a manejar estos problemas en el futuro", resalta la carta.

Entre las firmas que apoyan a la misiva en The Guardian se cuentan la artista española Irma Álvarez-Laviada, la escritora Andrea Valdés y la comisaria Julia Morandeira, así como la comisaria mexicana Julieta González y la galerista argentina Marina Alessio.