Concentración contra violencia machista recuerda en Cuenca a Marina Okarinska

Cuenca, 30 oct (EFE).- La concentración que se celebra los lunes en Cuenca, cada vez que muere la semana anterior una mujer en España a manos de su pareja o expareja, ha recordado hoy a Marina Okarinska, la joven que fue asesinada en 2015 por su exnovio Sergio Morate, que ha sido considerado culpable por un jurado popular.

Una veintena de personas han participado en la concentración, en la que se ha cuestionado "el sistema y las leyes actuales", que en esta ocasión se ha llevado a cabo un día después de que el jurado que juzgó durante la pasada semana a Morate lo considerara autor de los asesinatos de Marina Okarinska y de la amiga de ésta Laura del Hoyo, en agosto de 2015 en Cuenca.

En la concentración, en la que también ha participado Alina Okarinska, la hermana de Marina, el colectivo 'Comando Violeta' ha leído una carta en recuerdo a las chicas asesinadas.

En ella han pedido que "caiga el mayor peso de la ley" sobre Morate, quien espera sentencia condenatoria tras haber sido declarado culpable por unanimidad por el jurado popular en el veredicto que emitió en la tarde de ayer.

También se ha destacado en esa carta que cada vez son más las mujeres asesinadas en España que habían presentado denuncia previa contra su agresor, al tiempo que ha lamentado que el "sistema falle" y la sociedad no consiga la reinserción de los condenados por delitos de violencia de género.

"Él ya tenía condena, hasta estuvo en la cárcel (...). Aquí es donde el sistema y el Estado fallaron. Él no se reinsertó y pudo seguir sintiéndose con poder sobre la mujer", ha agregado el colectivo en la carta, a la que ha tenido acceso Efe.

'Comando Violeta' ha lamentado también en la carta el hecho de que se cuestione "en los corrillos" que Marina no denunciara a su expareja, ni que tampoco lo hiciera su entorno.

En este sentido, ha arremetido contra los que "hacen leyes que no se cumplen y a quienes no poden medios para rehabilitar a los que cometen delitos y a los que no establecen formas de seguimiento a los delincuentes cuando han cumplido una pena".

"Marina, Laura, no os olvidamos", ha concluido el texto de la carta que se leído esta noche en la concentración que ha tenido lugar en céntrica calle Carretería de Cuenca, en la que también han participado miembros de Izquierda Unida.