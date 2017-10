Bankia suma depósitos en Cataluña y ve moderado el impacto en la economía

Madrid, 30 oct (EFECOM).- Bankia ha abierto cuentas fuera de Cataluña para clientes preocupados por la situación de la región, al tiempo que ha ganado depósitos de otras entidades en las últimas semanas, pero considera que se trata de una situación puntual que poco a poco está volviendo a la normalidad.

Tanto es así que la entidad considera que hasta el impacto de la crisis catalana en la economía será "moderado", ha explicado hoy el consejero delegado, Jose Sevilla, en rueda de prensa, después de que el Gobierno y algunas instituciones cifraran el golpe sobre el PIB en 2018 en al menos 3.000 millones de euros.

Al "número dos" de Bankia le parece "un poco prematuro hacer números" y considera que, tras la convocatoria de elecciones en Cataluña, se ve una hoja de ruta y un proceso de normalización mucho más acelerado, lo que hace pensar en que finalmente el impacto en la economía no será significativo e incluso que será "mínimo".

A preguntas sobre los efectos de la deriva independentista de Cataluña en el negocio bancario, el consejero delegado de Bankia ha asegurado que octubre ha sido "un mes de cierta normalidad", a pesar de que en varios momentos los clientes han tenido preocupación.

Esa inquietud, ha añadido, llevó a solicitar a principios de mes la apertura de cuentas fuera de Cataluña, algo que Bankia ha puesto "fácil", aunque en las dos últimas semanas la situación se ha normalizado y el banquero cree que "parte de ese dinero volverá".

Después de haber abierto cuentas "en Valencia, Madrid o donde fuera" a clientes de Bankia que viven en Cataluña, el consejero delegado del banco cree que lo lógico es que ese dinero vuelva para que cada uno tenga los fondos donde vive.

También ha reconocido que el grupo ha ganado en octubre depósitos de otras entidades en Cataluña, pero ha insistido en que eso se ha conseguido sin utilizar nunca las debilidades de un competidor, pues la política de Bankia pasa por ganar clientes "pero haciéndolo en buena lid".

"No sé si hay guerra comercial o no, pero estamos en un negocio muy competitivo y la rivalidad no ha disminuido aunque seamos menos", ha admitido, para añadir a renglón seguido que cada uno compite "de una manera diferente".

Y para dejar clara la postura de Bankia, ha asegurado que la actitud del banco ha sido "leal y constructiva, ayudando a normalizar las cosas y quitando miedo a los clientes".

A pesar de varias semanas de "cierto nerviosismo", Sevilla ha asegurado que en Cataluña el banco está creciendo bien en hipotecas y la formalización no se ha interrumpido, aunque quizás se ha notado algo más en financiación al consumo, con unas semanas de peticiones más bajas, que ya están remontando.