Unzué: "Nos han penalizado los primeros 45 minutos"

Málaga, 29 oct (EFE).- El técnico del Celta, Juan Carlos Unzué, dijo este domingo, tras caer por 2-1 en Málaga, que a su equipo le penalizaron los primeros minutos, aunque precisó que la clave del partido "quizás no estuvo en los últimos, sino en los primeros 45".

"Hemos tenido más o menos el control, pero nos ha faltado esa determinación en la primera parte. Y en la segunda mitad hemos salido con más ambición, con actitud, con más que fútbol, y hemos conseguido empatar", dijo, aunque un penalti llevó al Celta a la derrota.

"Me fastidia lo de la primera parte", agregó Unzué. "He visto al equipo con más convencimiento y con más seguridad, pero la primera parte no me ha gustado, ya que el equipo no ha hecho lo que necesitaba este partido".