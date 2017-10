Gutiérrez: será difícil repetir resultados, pero me prepararé para ello

Logroño, 29 oct (EFE).- La corredora riojana Sheyla Gutiérrez ha puesto fin a su mejor temporada desde que es profesional y se ha confirmado como la mejor ciclista española con unos resultados que cree que "serán difíciles de repetir" aunque va a dedicar los próximos meses a prepararse para lograrlo "porque eso es clave".

Así lo ha explicado a EFE la ciclista del equipo norteamericano Cylance, que descansa en Logroño desde hace unos días, para recuperarse "de un año muy duro en lo físico y en lo mental".

Sus resultados del año tienen como máximo exponente las dos victorias en pruebas de Bélgica e Italia y el Campeonato de España absoluto; pero además tiene otros 14 puestos entre las 10 primeras de carreras internacionales.

Le faltó "rematar" en el Campeonato del Mundo, en el que fue la 17 en la meta, aunque, con todo, ha sumado puntos para "estar en la primera página" del ránking mundial, en el puesto 37, algo casi impensable para una española hasta hace poco, y menos con 23 años; de hecho, es la tercera corredora más joven entre las mejores del pelotón mundial.

Y tampoco hay que pasar por alto que parte de la temporada tuvo que parar por una fisura en una rótula que sufrió tras una caída en la Vuelta a China.

"He terminado cansada", reconoce la riojana, que en años anteriores optaba por acudir a pruebas de pista en esta parte del año. "Pero éste ni he cogido la bici de esa modalidad y he decidido aparcarlo porque aunque me gusta, no he tenido espacio (no ha podido disputar los campeonatos de España y de Europa)", recordó.

En estas semana alterna el estudio con los entrenamientos, más suaves que durante la temporada, aunque en breve comenzará un calendario de preparación con la vista puesta en febrero de 2018, cuando acudirá a las primeras carreras, en Bélgica.

Quiere "por lo menos mantener el nivel" y optar a "unos resultados que va a ser difícil repetir" aunque cree que tiene "algo más de experiencia acumulada. "Lo que seguro que me va a ayudar".

"Lo que tengo claro es que el pasado invierno fue clave para mí, entrené bien y con métodos diferentes y me dio resultado, con lo que sé que lo que haga ahora puede ser clave el año que viene", explica la riojana.

Mantiene un contacto constante con el que seguirá siendo su equipo, el Cylance Pro Cicling de California, que "se ha portado bien" con ella "algo que ha sido clave para que decida seguir en él".

"No solo me han dado mucha confianza sino que en muchas carreras me han dado libertad total y eso, con mi edad, ya es bastante", detalla.

Por eso decidió no escuchar "bastantes ofertas, algunas muy tentadoras" que le llegaron para cambiar de equipo para la próxima temporada.

Una de ellas fue la del nuevo Movistar, que competirá desde el año próximo en el pelotón femenino internacional y que se fijó en Gutiérrez como líder.

"Ese equipo es una buena iniciativa, un proyecto nuevo muy bonito para el ciclismo femenino español, pero yo estoy contenta en mi equipo, que confió en mí cuando no era nadie, estoy a gusto con el calendario que hace, estoy tranquila con lo que me piden y entre las ciclistas hay muy buen ambiente con lo que no me plantee cambiar", asegura la riojana.

"Aunque confíen en mí, lo que tengo claro es que yo tengo que trabajar en las carreras y, ahora mismo, prepararme lo mejor posible", concluyó.