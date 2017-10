Dovizioso reconoce que "ha sido un fin de semana perfecto"

Sepang , 29 oct .- El italiano Andrea Dovizioso, vencedor del Gran Premio de Malasia de MotoGP reconoció tras el triunfo que para él "ha sido un fin de semana perfecto"

Dovizioso explicó que habían sido "rápidos en todos los entrenamientos, en seco y en mojado". "Y hoy bajo la lluvia hemos sido capaces de dominar".

"No me esperaba ser tan competitivo en este fin de semana y lo cierto es que en muchos fines de semana este año nadie esperaba que estuviésemos ahí, así que tenemos que seguir siendo positivos, como aquí, y tratar de ser rápidos después de este fin de semana y no podemos hacer mucha estrategia, simplemente salir a tratar de ganar", señaló Dovizioso.

"Tanto Jorge como yo teníamos una moto muy competitiva en Sepang, nuestra Desmosedici era muy rápida y hemos podido gestionar la carrera de la mejor manera posible, a pesar de que las condiciones del asfalto eran muy complicadas y había muy poca adherencia", comentó el piloto de Ducati.

Dovizioso se mostró muy satisfecho pues con la victoria ha impedido que Márquez se proclamase matemáticamente campeón del mundo y llegar así a "la última carrera con opciones al título", si bien reconoció: "Será muy difícil porque es un circuito donde Márquez va muy fuerte, pero buscaremos el mejor resultado posible".

"Sabemos que Valencia no es el mejor sitio para nosotros y que allí Márquez es especialmente fuerte, pero este año todo puede pasar, también puede influir la climatología; será difícil, pero estamos relajados, ya lo estábamos antes de este fin de semana y vamos a Valencia de la misma manera, para intentar lograr lo máximo", afirmó el piloto de Ducati.

Sobre su rival por el título, Marc Márquez, el piloto italiano reconoció que no cree que tenga más presión de la normal ya que "tras un fin de semana difícil y extraño, ha sido cuarto. Está haciendo una temporada increíble".

"Cuando está en una mala situación es capaz de conseguir un buen resultado y por eso lidera el campeonato, Valencia es un buen circuito para él, ya que la Repsol Honda funciona bien allí, pero creo que nosotros también podremos ser competitivos, pero para recortar 21 puntos creo que tendrá que pasar algo", aseguró.

"Sí, la presión de la última carrera, en España, por supuesto que será muy pesada, pero ya lo ha hecho en el pasado", recalcó sobre su oponente en la carrera hacia el título.

"Será difícil pero lo único que podemos hacer es intentar encarar esa carrera de la misma manera en la que hemos encarado esta, intentar ser rápidos y competitivos e intentar ganar", señaló Andrea Dovizioso sobre la carrera de la Comunidad Valenciana.

Andrea Dovizioso, a pesar del triunfo dijo no estar "tan contento con la victoria de hoy, porque no tenemos muchas cartas con las que jugar en la próxima prueba, lo que Marc ha hecho en esta temporada es increíble, como en el pasado, y esa es la realidad!. "Si no he podido hacer mejores resultados es porque no hemos podido, y si Marc gana el campeonato significa que ha sido el mejor este año".