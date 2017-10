Centenares de miles de personas llenan centro Barcelona contra independencia

Barcelona, 29 oct (EFE).- Centenares de miles de personas se han manifestado hoy en el centro de Barcelona bajo el lema "Todos somos Cataluña", a favor de la unidad de España y de votar el 21D y en contra de la declaración de independencia del Parlament, una protesta a la que han acudido los dirigentes del PPC, Cs y PSC.

Según la plataforma organizadora de la protesta, Societat Civil Catalana (SCC), a la manifestación ha acudido 1,3 millones de personas, una cifra que la Guardia Urbana de Barcelona ha rebajado a 300.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno en Cataluña ha situado en un millón de manifestantes.

En la cabecera de la protesta y tras la pancarta con el lema "¡Todos somos Cataluña! Por la convivencia, seny" se han citado la ministra Dolors Montserrat, el líder del PPC, Xavier García Albiol; el delegado del Gobierno, Enric Millo; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la líder en Cataluña, Inés Arrimadas, así como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, junto a dirigentes socialistas como Carmen Calvo (PSOE).

Es la primera vez que ha acudido a una manifestación de SCC el líder del PSC, que se ha ubicado al lado de la ministra Montserrat, y cerca de ellos la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, o el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, entremezclados con dirigentes del PP como Andrea Levy, Jorge Fernández, Pablo Casado o Alberto Fernández Díaz, y de Ciudadanos, como Carina Mejías, José Manuel Villegas o José María Espejo-Saavedra.

En un paseo de Gràcia lleno de personas se han ondeado banderas españolas, pero también catalanas y europeas, había globos blancos con las tres banderas, y se han escuchado lemas y cánticos de "viva España", "viva Cataluña", "ni amnistía ni perdón", "golpistas a prisión", "TV3, manipuladora", "Puigdemont a prisión" o "todos somos Cataluña".

Sobre la convocatoria electoral que ha hecho el Gobierno para el 21 de diciembre tras el cese del Govern por saltarse la ley, los manifestantes han coreado "Ahora sí vamos a votar" o "Votaremos", y muchos manifestantes han cantado el "Que viva España" de Manolo Escobar o el "Mediterráneo" de Joan Manuel Serrat.

En el tramo final de la manifestación han intervenido, además de los organizadores, el exministro socialista Josep Borrell, el ex secretario general del PCE Francisco Frutos y, a través de un vídeo, el exministro del PP Josep Piqué.

Borrell ha subrayado que ve las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el Gobierno tras cesar al Govern como una "oportunidad de oro" para "echar al Govern nacionalista" de Cataluña y, tras arremeter con dureza contra Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ha pedido a la Justicia que actúe contra los que "han hecho daño a Cataluña".

Borrell ha cargado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a quien ha recriminado que hable en nombre de todos los catalanes; contra el exvicepresidente Oriol Junqueras, a quien ha tildado de "totalitario absoluto", y contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por ser una "emperatriz de la ambigüedad". Para Borrell, el proceso soberanista es "lo peor que le ha pasado a Cataluña".

El exministro y exdirigente popular Josep Piqué ha pedido "recuperar la unidad" de una Cataluña en la que "no sobra nadie y todos somos necesarios", frente a un independentismo "minoritario" que ha "coartado y coaccionado a la mayoría" de catalanes y ha "pervertido" el orden constitucional.

Por su parte, el ex secretario general del Partido Comunista de España Francisco Frutos ha opinado que los nacionalismos "destrozan el mundo" y, hablando "en nombre de la izquierda no nacionalista", se ha preguntado por qué no ha ido a la manifestación de SCC "la izquierda que le baila el agua a los nacionalistas", al tiempo que ha ironizado sentirse un "botifler" (traidor) contra el "racismo" que comporta el proceso soberanista.

En su manifiesto, Sociedad Civil Catalana ha llamado a aprovechar la "gran oportunidad" de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre para "restaurar la normalidad institucional" y recuperar "unas instituciones autonómicas reforzadas y prestigiadas" que resulten en una "Cataluña unida".

Los comicios deben permitir lograr "una Cataluña unida, sin vencedores ni vencidos", afirma el manifiesto, leído en castellano y catalán por los dirigentes de SCC Àlex Ramos, Miriam Tey y José Domingo, tras la manifestación convocada hoy por la entidad bajo el lema "Cataluña somos todos".

El texto denuncia que "Junts pel Sí y la CUP quieren imponer a todos los catalanes su minoría social en el Parlament" y que "han confundido la minoría nacionalista con Cataluña y Cataluña no es de los independentistas". EFE